https://1prime.ru/20250930/neft-862996365.html

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 за баррель впервые с 22 сентября

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 за баррель впервые с 22 сентября - 30.09.2025, ПРАЙМ

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 за баррель впервые с 22 сентября

Мировые цены на нефть ускорили падение во вторник днем более чем до 2%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 22 сентября, следует | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T15:18+0300

2025-09-30T15:18+0300

2025-09-30T15:18+0300

энергетика

нефть

торги

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение во вторник днем более чем до 2%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 22 сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 15.01 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,94% относительно предыдущего закрытия - до 65,79 доллара за баррель. Показатель впервые с 22 сентября опустился ниже 66 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI на 15.01 мск дешевели на 1,97% - до 62,2 доллара.

https://1prime.ru/20250930/benzin-862994801.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги