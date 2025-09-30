Цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 за баррель впервые с 22 сентября

https://1prime.ru/20250930/neft-862996365.html
2025-09-30T15:18+0300
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение во вторник днем более чем до 2%, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 66 долларов впервые с 22 сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 15.01 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,94% относительно предыдущего закрытия - до 65,79 доллара за баррель. Показатель впервые с 22 сентября опустился ниже 66 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI на 15.01 мск дешевели на 1,97% - до 62,2 доллара.
