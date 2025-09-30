https://1prime.ru/20250930/neft-863001704.html
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером, участники рынка оценивают новости о возможном увеличении странами ОПЕК+ добычи "черного золота", также на рынках наблюдаются опасения вокруг спроса на сырье из-за возможной временной приостановки работы американского правительства ("шатдауна"), следует из данных торгов и комментариев аналитиков.
По состоянию на 17.36 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,54% относительно предыдущего закрытия - до 66,06 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,53% - до 62,48 доллара.
Как сообщает агентство Рейтер, ранее во вторник аналитики Goldman Sachs заявили, что ожидают увеличения квот на добычу нефти со стороны OPEC+ на 140 тысяч баррелей в сутки в ноябре.
Также ранее телеканал Rudaw сообщил, что в субботу возобновлен экспорт нефти из Ирака в Турцию по трубопроводу Киркук - Джейхан после двухлетнего перерыва.
"Давление на рынок усилилось после сигналов о том, что со стороны OPEC+ возможен новый рост нефтедобычи. Этот фактор усугубился возобновлением экспорта нефти из иракского Курдистана через Турцию", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика PVM Тамаса Варги (Tamas Varga).
"Потенциальный риск шатдауна правительства США усилил опасения по поводу спроса", - цитирует Рейтер заявление аналитиков ANZ.
Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. Такая ситуация неуникальна для США и уже получила там название "шатдауна".
