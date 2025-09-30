Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Энергетика
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером, участники рынка оценивают новости о возможном увеличении странами ОПЕК+ добычи "черного золота", также на рынках наблюдаются опасения вокруг спроса на сырье из-за возможной временной приостановки работы американского правительства ("шатдауна"), следует из данных торгов и комментариев аналитиков. По состоянию на 17.36 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,54% относительно предыдущего закрытия - до 66,06 доллара за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 1,53% - до 62,48 доллара. Как сообщает агентство Рейтер, ранее во вторник аналитики Goldman Sachs заявили, что ожидают увеличения квот на добычу нефти со стороны OPEC+ на 140 тысяч баррелей в сутки в ноябре. Также ранее телеканал Rudaw сообщил, что в субботу возобновлен экспорт нефти из Ирака в Турцию по трубопроводу Киркук - Джейхан после двухлетнего перерыва. "Давление на рынок усилилось после сигналов о том, что со стороны OPEC+ возможен новый рост нефтедобычи. Этот фактор усугубился возобновлением экспорта нефти из иракского Курдистана через Турцию", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика PVM Тамаса Варги (Tamas Varga). "Потенциальный риск шатдауна правительства США усилил опасения по поводу спроса", - цитирует Рейтер заявление аналитиков ANZ. Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время. Такая ситуация неуникальна для США и уже получила там название "шатдауна".
нефть, рынок, опек
17:40 30.09.2025
 
© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
Нефтепереработка. Архивное фото
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
Бензин Аи-92 на бирже в сентябре подорожал на 6 процентов
14:26
Бензин Аи-92 на бирже в сентябре подорожал на 6 процентов
