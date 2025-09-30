https://1prime.ru/20250930/neft-863012893.html
Цены на нефть с начала года потеряли более десяти процентов
2025-09-30T22:35+0300
2025-09-30T22:35+0300
2025-09-30T22:35+0300
нефть
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть за три квартала снизились как минимум на 10%, следует из данных торгов. По итогам торгов вторника цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,4%, до 67,02 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 1,7%, до 62,37 доллара. Таким образом, за январь-сентябрь Brent подешевел на 10,2%, WTI – на 12,5%. В третьем квартале стоимость нефти Brent сократилась почти на 1%, WTI - уменьшилась на 4,2%. А в сентябре котировки также показали снижение - на 1,6% и 2,6% соответственно.
