Цены на нефть с начала года потеряли более десяти процентов - 30.09.2025
Цены на нефть с начала года потеряли более десяти процентов
Мировые цены на нефть за три квартала снизились как минимум на 10%, следует из данных торгов.
2025-09-30T22:35+0300
2025-09-30T22:35+0300
нефть
мировая экономика
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть за три квартала снизились как минимум на 10%, следует из данных торгов. По итогам торгов вторника цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,4%, до 67,02 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 1,7%, до 62,37 доллара. Таким образом, за январь-сентябрь Brent подешевел на 10,2%, WTI – на 12,5%. В третьем квартале стоимость нефти Brent сократилась почти на 1%, WTI - уменьшилась на 4,2%. А в сентябре котировки также показали снижение - на 1,6% и 2,6% соответственно.
2025
нефть, мировая экономика
Нефть, Мировая экономика
22:35 30.09.2025
 
Цены на нефть с начала года потеряли более десяти процентов

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть за три квартала снизились как минимум на 10%, следует из данных торгов.
По итогам торгов вторника цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,4%, до 67,02 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 1,7%, до 62,37 доллара.
Таким образом, за январь-сентябрь Brent подешевел на 10,2%, WTI – на 12,5%.
В третьем квартале стоимость нефти Brent сократилась почти на 1%, WTI - уменьшилась на 4,2%. А в сентябре котировки также показали снижение - на 1,6% и 2,6% соответственно.
