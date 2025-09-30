Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Норвегии расследуют сообщение о дроне на газовом месторождении - 30.09.2025
В Норвегии расследуют сообщение о дроне на газовом месторождении
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Полиция Норвегии расследует сообщение о дроне на платформе газового месторождения норвежской государственной энергетической компании Equinor в Северном море, сообщает газета VG со ссылкой на полицию. "Сотрудники на платформе месторождения Слейпнир компании Equinor наблюдали за дроном... Полиция подтвердила это, выпустила внутренние оповещения и начала расследование", - говорится в сообщении. На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за всё время. Власти Дании 28 сентября объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
В Норвегии расследуют сообщение о дроне на газовом месторождении

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Полиция Норвегии расследует сообщение о дроне на платформе газового месторождения норвежской государственной энергетической компании Equinor в Северном море, сообщает газета VG со ссылкой на полицию.
"Сотрудники на платформе месторождения Слейпнир компании Equinor наблюдали за дроном... Полиция подтвердила это, выпустила внутренние оповещения и начала расследование", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе датские аэропорты несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, якобы замеченных вблизи авиагаваней. Двадцать второго сентября закрывался аэропорт Копенгагена. Полиция датской столицы рассказала РИА Новости, что у аэропорта Копенгагена наблюдалось три дрона, однако пока рано говорить, откуда они прилетели. Премьер Дании Метте Фредериксен 23 сентября назвала инцидент с БПЛА "самым серьезным нападением" на датскую инфраструктуру за всё время. Власти Дании 28 сентября объявили о введении с понедельника временного запрета на запуск беспилотников гражданскими лицами в связи с предстоящей встречей лидеров Евросоюза в Копенгагене, ограничение будет действовать до 3 октября.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 25 сентября сказал, что Дания не располагает доказательствами, чтобы утверждать, что Россия якобы связана с инцидентами с дронами, замеченными у аэропортов. Посольство России в Копенгагене заявило, что российская сторона категорически отвергает абсурдные спекуляции в причастности к инцидентам с дронами у датских аэропортов. По данным дипмиссии, эти инциденты - срежиссированная провокация, которая будет использована как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, всеми способами добивающихся максимального затягивания украинского конфликта и его расширения на другие страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления о якобы причастности РФ к инциденту с беспилотниками в аэропорту Копенгагена, подчеркнул, что голословные обвинения в адрес России о якобы причастности к инцидентам с БПЛА приводят к тому, что новые заявления не принимаются во внимание.
 
