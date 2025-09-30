https://1prime.ru/20250930/opek-863006366.html

ОПЕК опровергла сообщения о планах увеличить добычу нефти в ноябре

нефть

саудовская аравия

ирак

оаэ

опек

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Секретариат ОПЕК опроверг сообщения СМИ о том, что восемь участников ОПЕК+ планируют увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки в ноябре, заявила организация в соцсети X. "Секретариат ОПЕК решительно отвергает недавние сообщения в СМИ о том, что страны Большой восьмерки (G8) планируют увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Эти заявления являются полностью неточными и вводящими в заблуждение", - говорится в сообщении. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на делегата, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - на встрече 5 октября рассмотрят вопрос ускоренного выхода из добровольных сокращений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки, один из вариантов - увеличить предельный уровень добычи на ноябрь на 500 тысяч баррелей.

