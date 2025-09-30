Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК опровергла сообщения о планах увеличить добычу нефти в ноябре - 30.09.2025
ОПЕК опровергла сообщения о планах увеличить добычу нефти в ноябре
ОПЕК опровергла сообщения о планах увеличить добычу нефти в ноябре
2025-09-30T19:23+0300
2025-09-30T19:23+0300
нефть
саудовская аравия
ирак
оаэ
опек
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Секретариат ОПЕК опроверг сообщения СМИ о том, что восемь участников ОПЕК+ планируют увеличить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки в ноябре, заявила организация в соцсети X. "Секретариат ОПЕК решительно отвергает недавние сообщения в СМИ о том, что страны Большой восьмерки (G8) планируют увеличить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Эти заявления являются полностью неточными и вводящими в заблуждение", - говорится в сообщении. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на делегата, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - на встрече 5 октября рассмотрят вопрос ускоренного выхода из добровольных сокращений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки, один из вариантов - увеличить предельный уровень добычи на ноябрь на 500 тысяч баррелей.
нефть, саудовская аравия, ирак, оаэ, опек
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОАЭ, ОПЕК
19:23 30.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ОПЕК
Флаг ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
НефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОАЭОПЕК
 
 
