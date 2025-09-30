Обсуждения параметров добычи нефти к встрече ОПЕК+ 5 октября не начались

https://1prime.ru/20250930/opek-863008128.html

Обсуждения параметров добычи нефти на ноябрь в рамках встречи восьми стран ОПЕК+ 5 октября еще не начались, следует из сообщения секретариата ОПЕК в соцсети Х. | 30.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Обсуждения параметров добычи нефти на ноябрь в рамках встречи восьми стран ОПЕК+ 5 октября еще не начались, следует из сообщения секретариата ОПЕК в соцсети Х. "В настоящее время обсуждения среди министров соответствующих стран по предстоящей встрече еще не начались. В связи с этим секретариат ОПЕК настоятельно призывает СМИ проявлять точность и ответственность в своих публикациях, чтобы избежать распространения необоснованных спекуляций на нефтяном рынке", - говорится в сообщении. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на делегата, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - на встрече 5 октября рассмотрят вопрос ускоренного выхода из добровольных сокращений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки, один из вариантов - увеличить предельный уровень добычи на ноябрь на 500 тысяч баррелей. В воскресенье пройдет встреча восьми членов ОПЕК+, где будут обсуждаться параметры добычи этих стран на ноябрь. После ускоренного выхода из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца сентября эти участники планируют с октября начать досрочный выход из ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки за счет увеличения предельного уровня нефтедобычи в следующем месяце на 137 тысяч баррелей в сутки.

