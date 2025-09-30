Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Обсуждения параметров добычи нефти к встрече ОПЕК+ 5 октября не начались - 30.09.2025
Обсуждения параметров добычи нефти к встрече ОПЕК+ 5 октября не начались
Обсуждения параметров добычи нефти к встрече ОПЕК+ 5 октября не начались - 30.09.2025, ПРАЙМ
Обсуждения параметров добычи нефти к встрече ОПЕК+ 5 октября не начались
Обсуждения параметров добычи нефти на ноябрь в рамках встречи восьми стран ОПЕК+ 5 октября еще не начались, следует из сообщения секретариата ОПЕК в соцсети Х. | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T20:12+0300
2025-09-30T20:12+0300
нефть
саудовская аравия
ирак
оаэ
опек
мировая экономика
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Обсуждения параметров добычи нефти на ноябрь в рамках встречи восьми стран ОПЕК+ 5 октября еще не начались, следует из сообщения секретариата ОПЕК в соцсети Х. "В настоящее время обсуждения среди министров соответствующих стран по предстоящей встрече еще не начались. В связи с этим секретариат ОПЕК настоятельно призывает СМИ проявлять точность и ответственность в своих публикациях, чтобы избежать распространения необоснованных спекуляций на нефтяном рынке", - говорится в сообщении. Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на делегата, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - на встрече 5 октября рассмотрят вопрос ускоренного выхода из добровольных сокращений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки, один из вариантов - увеличить предельный уровень добычи на ноябрь на 500 тысяч баррелей. В воскресенье пройдет встреча восьми членов ОПЕК+, где будут обсуждаться параметры добычи этих стран на ноябрь. После ускоренного выхода из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца сентября эти участники планируют с октября начать досрочный выход из ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки за счет увеличения предельного уровня нефтедобычи в следующем месяце на 137 тысяч баррелей в сутки.
саудовская аравия
ирак
оаэ
нефть, саудовская аравия, ирак, оаэ, опек, мировая экономика
Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОАЭ, ОПЕК, Мировая экономика
Обсуждения параметров добычи нефти к встрече ОПЕК+ 5 октября не начались

Министры стран ОПЕК+ еще не начали осуждать параметры добычи нефти к встрече 5 октября

ОПЕК . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Обсуждения параметров добычи нефти на ноябрь в рамках встречи восьми стран ОПЕК+ 5 октября еще не начались, следует из сообщения секретариата ОПЕК в соцсети Х.
"В настоящее время обсуждения среди министров соответствующих стран по предстоящей встрече еще не начались. В связи с этим секретариат ОПЕК настоятельно призывает СМИ проявлять точность и ответственность в своих публикациях, чтобы избежать распространения необоснованных спекуляций на нефтяном рынке", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на делегата, что восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - на встрече 5 октября рассмотрят вопрос ускоренного выхода из добровольных сокращений добычи нефти на 1,65 миллиона баррелей в сутки, один из вариантов - увеличить предельный уровень добычи на ноябрь на 500 тысяч баррелей.
В воскресенье пройдет встреча восьми членов ОПЕК+, где будут обсуждаться параметры добычи этих стран на ноябрь. После ускоренного выхода из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца сентября эти участники планируют с октября начать досрочный выход из ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки за счет увеличения предельного уровня нефтедобычи в следующем месяце на 137 тысяч баррелей в сутки.
Флаг ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
ОПЕК опровергла сообщения о планах увеличить добычу нефти в ноябре
