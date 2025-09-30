https://1prime.ru/20250930/sezon-862976679.html
Отопительный сезон в Приморье сдвигается из-за теплой погоды
2025-09-30T03:32+0300
энергетика
экономика
приморье
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - ПРАЙМ. Отопительный сезон в Приморье, который обычно стартует 1 октября, сдвигается из-за теплой погоды, сообщает краевое правительство.
"Отопительный сезон пока не начался ни в одном из муниципалитетов Приморского края. Причина - тепло, сохраняющееся в регионе", - говорится в сообщении.
Обычно отопительный сезон в регионе стартует 1 октября, в северных районах отдельные котельные начинали работать уже в конце сентября. Для начала подачи тепла температура воздуха на улице в течение трех суток должна составлять 8 градусов и ниже. Пока нигде в крае таких низких температур нет, отмечают власти.
Тем не менее, по данным правительства, жилищно-коммунальный комплекс Приморья готов к зиме. Техническая готовность превысила 95%. Завершаются ремонты на сетях, оборудовании, на большинстве объектов они уже закончены. В общей сложности на подготовку к зиме направлено свыше 2,5 миллиарда рублей.
