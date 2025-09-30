https://1prime.ru/20250930/spas-863012335.html

"Спас" продолжит разбирательство с Google в зарубежном суде

МОСКВА, 30 сен - ПРАЙМ. Телеканал "Спас" продолжит разбирательство с Google в иностранном суде, сказал РИА Новости партнер адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян, представляющий интересы канала. Ранее издание "Ведомости" сообщило, что Google LLC отказался от своих требований о запрете российским СМИ вести судебные разбирательства в иностранных судах по приведению в исполнение решений российских судов о взыскании с компаний группы Google сумм судебной неустойки (астрента). Соответствующее соглашение об урегулировании спора утвердил 29 сентября Окружной суд Северного округа Калифорнии. "Да, ведь это решение американского суда подтверждает, что все делалось правильно. То есть телеканал "Спас" правильно обращался в иностранные суды, к этому были основания. Наши оппоненты, уважаемая компания Google, хотела запретить это через американский суд, но все-таки вынуждена была признать, что была неправа. Американский суд не запретил, а наоборот, подтвердил фактически это право ("Спаса" – ред.)", – ответил юрист на вопрос о том, будет ли "Спас" продолжать рассмотрение в зарубежном суде. Он пояснил, что Google обращалась в американский суд, чтобы запретить телеканалам "Спас" и RT продолжать разбирательство, но не достигла успеха. "В настоящее время каких-либо препятствий с точки зрения американского суда для рассмотрения требований в иностранных юрисдикциях нет. Обращения по отдельным юрисдикциям уже были поданы, просто в связи с тем, что дело рассматривалось американским судом, рассмотрения по ним технически откладывались. В настоящее время они будут продолжены", – добавил Зурабян, отметив, что дальнейшее разбирательство может занять не менее одного-двух лет. Ранее представитель телеканала RT рассказал РИА Новости, что после решения суда в Калифорнии телеканал может продолжать взыскивать с Google LLC неустойку за ранее заблокированные YouTube-каналы. Как пояснили в RT, телеканал пытался взыскать с Google LLC астрент в судах других юрисдикций, в частности ЮАР, Испании, Турции, так же поступали и другие СМИ, YouTube-каналы которых были заблокированы. Представитель телеканала уточнил, что вердикт американского суда означает, что они могут продолжать работу, в частности по ранее поданному иску в Турции, Алжире и Вьетнаме. На блокировку своих YouTube-каналов после начала спецоперации на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте 2022 года Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, Первый канал, "Россию 1", НТВ и РБК. Многие из них оспорили блокировку в суде. В 2023 году судами были удовлетворены иски Первого канала, Общественного телевидения России, ВГТРК, "Москва медиа", телеканалов RT, "Звезда", РЕН ТВ, а также компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ и ряда других СМИ.

