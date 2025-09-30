Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США отправили к границам России "охотников" за подлодками - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/ssha-863013217.html
СМИ: США отправили к границам России "охотников" за подлодками
СМИ: США отправили к границам России "охотников" за подлодками - 30.09.2025, ПРАЙМ
СМИ: США отправили к границам России "охотников" за подлодками
Соединенные Штаты направили в Норвегию дополнительные самолеты P-8 Poseidon для мониторинга акватории вблизи границы с Россией, сообщает Newsweek. "Соединенные... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T22:37+0300
2025-09-30T22:37+0300
норвегия
сша
польша
марк рютте
дональд трамп
дмитрий песков
нато
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852842988_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4b379e3f2b121db36a1ab75dd9a5756f.jpg
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты направили в Норвегию дополнительные самолеты P-8 Poseidon для мониторинга акватории вблизи границы с Россией, сообщает Newsweek. "Соединенные Штаты направили в Норвегию военные самолеты, способные шпионить и вести охоту за подводными лодками", — говорится в публикации.Согласно информации издания, размещение патрульных самолетов P-8 Poseidon ВМС США в северной Европе связано с усилением оборонных позиций НАТО в Балтийском регионе. Это обусловлено угрозой для подводных кабелей и трубопроводов, которая, как утверждается, исходит от России, а также зафиксированной активностью беспилотников в Польше, Дании и Норвегии.Обвинения России в нарушении воздушных границВ четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать любые "российские самолеты", вторгшиеся в воздушное пространство альянса. Это заявление последовало за рядом "инцидентов", в которых Москва была обвинена без предоставления доказательств. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в случае попыток сбить российские объекты в своем воздушном пространстве Россия отреагирует как суверенная страна.22 сентября датская полиция сообщила о закрытии аэропорта Копенгагена из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Разведывательная служба назвала это "нападением", а премьер-министр Метте Фредериксен охарактеризовала как "самую серьезную атаку" на датскую инфраструктуру. Она не исключила причастности России, однако не предоставила никаких доказательств.В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, однако доказательства происшествия также не были представлены. Министерство обороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 совершили запланированный перелет из Карелии в Калининградскую область. Полет проводился в полном соответствии с международными нормами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, и самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы.10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он безосновательно обвинил в этом Россию, утверждая, что границу пересекли 19 беспилотных аппаратов. После данного инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил рассмотреть введение бесполетной зоны над Украиной, отметив, что такое решение может быть принято только совместно с союзниками. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это предложение провокационным.
https://1prime.ru/20250930/tramp-863002462.html
https://1prime.ru/20250930/nato-863012553.html
норвегия
сша
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852842988_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_f38e57fd5c44c44d570716a5ff1ef1a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
норвегия, сша, польша, марк рютте, дональд трамп, дмитрий песков, нато, совбез
НОРВЕГИЯ, США, ПОЛЬША, Марк Рютте, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, Совбез
22:37 30.09.2025
 
СМИ: США отправили к границам России "охотников" за подлодками

Newsweek: США перебросили самолеты в Норвегию для слежки за российскими подлодками

© Фото : Public domain/Airman 1st Class Jacob WrightsmanВоенно-морской самолет P-8 Poseidon
Военно-морской самолет P-8 Poseidon - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Военно-морской самолет P-8 Poseidon. Архивное фото
© Фото : Public domain/Airman 1st Class Jacob Wrightsman
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты направили в Норвегию дополнительные самолеты P-8 Poseidon для мониторинга акватории вблизи границы с Россией, сообщает Newsweek.

"Соединенные Штаты направили в Норвегию военные самолеты, способные шпионить и вести охоту за подводными лодками", — говорится в публикации.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Трамп подтвердил отправку подлодок к берегам России
18:17

Согласно информации издания, размещение патрульных самолетов P-8 Poseidon ВМС США в северной Европе связано с усилением оборонных позиций НАТО в Балтийском регионе. Это обусловлено угрозой для подводных кабелей и трубопроводов, которая, как утверждается, исходит от России, а также зафиксированной активностью беспилотников в Польше, Дании и Норвегии.

Обвинения России в нарушении воздушных границ

В четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать любые "российские самолеты", вторгшиеся в воздушное пространство альянса. Это заявление последовало за рядом "инцидентов", в которых Москва была обвинена без предоставления доказательств. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в случае попыток сбить российские объекты в своем воздушном пространстве Россия отреагирует как суверенная страна.

22 сентября датская полиция сообщила о закрытии аэропорта Копенгагена из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Разведывательная служба назвала это "нападением", а премьер-министр Метте Фредериксен охарактеризовала как "самую серьезную атаку" на датскую инфраструктуру. Она не исключила причастности России, однако не предоставила никаких доказательств.

В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, однако доказательства происшествия также не были представлены. Министерство обороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 совершили запланированный перелет из Карелии в Калининградскую область. Полет проводился в полном соответствии с международными нормами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, и самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он безосновательно обвинил в этом Россию, утверждая, что границу пересекли 19 беспилотных аппаратов. После данного инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил рассмотреть введение бесполетной зоны над Украиной, отметив, что такое решение может быть принято только совместно с союзниками. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это предложение провокационным.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
В НАТО придумали новое оправдание помощи Киеву
22:28
 
НОРВЕГИЯСШАПОЛЬШАМарк РюттеДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОСовбез
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала