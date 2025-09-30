https://1prime.ru/20250930/ssha-863013217.html

СМИ: США отправили к границам России "охотников" за подлодками

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты направили в Норвегию дополнительные самолеты P-8 Poseidon для мониторинга акватории вблизи границы с Россией, сообщает Newsweek. "Соединенные Штаты направили в Норвегию военные самолеты, способные шпионить и вести охоту за подводными лодками", — говорится в публикации.Согласно информации издания, размещение патрульных самолетов P-8 Poseidon ВМС США в северной Европе связано с усилением оборонных позиций НАТО в Балтийском регионе. Это обусловлено угрозой для подводных кабелей и трубопроводов, которая, как утверждается, исходит от России, а также зафиксированной активностью беспилотников в Польше, Дании и Норвегии.Обвинения России в нарушении воздушных границВ четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с заявлением президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать любые "российские самолеты", вторгшиеся в воздушное пространство альянса. Это заявление последовало за рядом "инцидентов", в которых Москва была обвинена без предоставления доказательств. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник заявил, что в случае попыток сбить российские объекты в своем воздушном пространстве Россия отреагирует как суверенная страна.22 сентября датская полиция сообщила о закрытии аэропорта Копенгагена из-за беспилотников, замеченных в районе воздушной гавани. Разведывательная служба назвала это "нападением", а премьер-министр Метте Фредериксен охарактеризовала как "самую серьезную атаку" на датскую инфраструктуру. Она не исключила причастности России, однако не предоставила никаких доказательств.В тот же день по запросу Эстонии состоялось экстренное заседание Совбеза ООН, однако доказательства происшествия также не были представлены. Министерство обороны России сообщило, что три истребителя МиГ-31 совершили запланированный перелет из Карелии в Калининградскую область. Полет проводился в полном соответствии с международными нормами, без нарушения границ, что подтвердили средства объективного контроля. Маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря, на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, и самолеты не отклонялись от согласованной воздушной трассы.10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении "представлявших опасность" дронов. Он безосновательно обвинил в этом Россию, утверждая, что границу пересекли 19 беспилотных аппаратов. После данного инцидента глава польского МИД Радослав Сикорский предложил рассмотреть введение бесполетной зоны над Украиной, отметив, что такое решение может быть принято только совместно с союзниками. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это предложение провокационным.

