https://1prime.ru/20250930/sud-863000707.html

Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину

Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину - 30.09.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего... | 30.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-30T17:20+0300

2025-09-30T17:20+0300

2025-09-30T17:20+0300

россия

суд

федеральная пассажирская компания

ржд

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg

МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, о взыскании с министерства финансов РФ около 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат судебного разбирательства, прошедшего во вторник в закрытом режиме. Как ранее пояснил в суде представитель истца, ФПК в 2023 году по договору с Росжелдором перевозила учащихся старше 10 лет с установленной законом 50%-ной льготой на билеты. Выпадающие доходы компании составили около 3,9 миллиарда рублей, а компенсировано за счет бюджета было только около 1,5 миллиарда рублей. В иске ФПК потребовала возместить свои потери в оставшемся размере, сказал юрист. На заседании в июле суд приобщил к делу документы для служебного пользования и решил перейти к закрытому разбирательству. Этот иск поступил в суд в декабре. Третьим лицом к делу привлечено Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Суды нередко рассматривают крупные иски ФПК и других железнодорожных перевозчиков к Минфину, которые связаны с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором. В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан". Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".

https://1prime.ru/20250927/sud--862879998.html

https://1prime.ru/20250930/telegram-862998261.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, федеральная пассажирская компания, ржд, минфин