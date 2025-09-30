Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину - 30.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250930/sud-863000707.html
Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину
Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину - 30.09.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T17:20+0300
2025-09-30T17:20+0300
россия
суд
федеральная пассажирская компания
ржд
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, о взыскании с министерства финансов РФ около 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат судебного разбирательства, прошедшего во вторник в закрытом режиме. Как ранее пояснил в суде представитель истца, ФПК в 2023 году по договору с Росжелдором перевозила учащихся старше 10 лет с установленной законом 50%-ной льготой на билеты. Выпадающие доходы компании составили около 3,9 миллиарда рублей, а компенсировано за счет бюджета было только около 1,5 миллиарда рублей. В иске ФПК потребовала возместить свои потери в оставшемся размере, сказал юрист. На заседании в июле суд приобщил к делу документы для служебного пользования и решил перейти к закрытому разбирательству. Этот иск поступил в суд в декабре. Третьим лицом к делу привлечено Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Суды нередко рассматривают крупные иски ФПК и других железнодорожных перевозчиков к Минфину, которые связаны с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором. В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан". Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".
https://1prime.ru/20250927/sud--862879998.html
https://1prime.ru/20250930/telegram-862998261.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_36:0:1463:1070_1920x0_80_0_0_e8ac27975cb515da3f83dd1701231448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд, федеральная пассажирская компания, ржд, минфин
РОССИЯ, суд, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Минфин
17:20 30.09.2025
 
Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину

Суд Москвы удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину на 2,4 млрд рублей

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
%Суд. Архивное фото
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, о взыскании с министерства финансов РФ около 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат судебного разбирательства, прошедшего во вторник в закрытом режиме.
Вывеска сетевого магазина алкогольных и безалкогольных напитков «Красное&Белое». - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2025
Суд 23 октября рассмотрит иск торговой сети "Красное и Белое"
27 сентября, 13:50
Как ранее пояснил в суде представитель истца, ФПК в 2023 году по договору с Росжелдором перевозила учащихся старше 10 лет с установленной законом 50%-ной льготой на билеты. Выпадающие доходы компании составили около 3,9 миллиарда рублей, а компенсировано за счет бюджета было только около 1,5 миллиарда рублей. В иске ФПК потребовала возместить свои потери в оставшемся размере, сказал юрист.
На заседании в июле суд приобщил к делу документы для служебного пользования и решил перейти к закрытому разбирательству.
Этот иск поступил в суд в декабре. Третьим лицом к делу привлечено Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).
Суды нередко рассматривают крупные иски ФПК и других железнодорожных перевозчиков к Минфину, которые связаны с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором.
В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан".
Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".
Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 30.09.2025
Суд привлек Telegram к административной ответственности
16:32
 
РОССИЯсудФедеральная пассажирская компанияРЖДМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала