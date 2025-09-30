https://1prime.ru/20250930/sud-863000707.html
Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину
Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину - 30.09.2025, ПРАЙМ
Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего... | 30.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-30T17:20+0300
2025-09-30T17:20+0300
2025-09-30T17:20+0300
россия
суд
федеральная пассажирская компания
ржд
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, о взыскании с министерства финансов РФ около 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат судебного разбирательства, прошедшего во вторник в закрытом режиме. Как ранее пояснил в суде представитель истца, ФПК в 2023 году по договору с Росжелдором перевозила учащихся старше 10 лет с установленной законом 50%-ной льготой на билеты. Выпадающие доходы компании составили около 3,9 миллиарда рублей, а компенсировано за счет бюджета было только около 1,5 миллиарда рублей. В иске ФПК потребовала возместить свои потери в оставшемся размере, сказал юрист. На заседании в июле суд приобщил к делу документы для служебного пользования и решил перейти к закрытому разбирательству. Этот иск поступил в суд в декабре. Третьим лицом к делу привлечено Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). Суды нередко рассматривают крупные иски ФПК и других железнодорожных перевозчиков к Минфину, которые связаны с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором. В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан". Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".
https://1prime.ru/20250927/sud--862879998.html
https://1prime.ru/20250930/telegram-862998261.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77109/23/771092395_36:0:1463:1070_1920x0_80_0_0_e8ac27975cb515da3f83dd1701231448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, суд, федеральная пассажирская компания, ржд, минфин
РОССИЯ, суд, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Минфин
Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину
Суд Москвы удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину на 2,4 млрд рублей
МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочки" РЖД), осуществляющей почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, о взыскании с министерства финансов РФ около 2,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат судебного разбирательства, прошедшего во вторник в закрытом режиме.
Суд 23 октября рассмотрит иск торговой сети "Красное и Белое"
Как ранее пояснил в суде представитель истца, ФПК в 2023 году по договору с Росжелдором перевозила учащихся старше 10 лет с установленной законом 50%-ной льготой на билеты. Выпадающие доходы компании составили около 3,9 миллиарда рублей, а компенсировано за счет бюджета было только около 1,5 миллиарда рублей. В иске ФПК потребовала возместить свои потери в оставшемся размере, сказал юрист.
На заседании в июле суд приобщил к делу документы для служебного пользования и решил перейти к закрытому разбирательству.
Этот иск поступил в суд в декабре. Третьим лицом к делу привлечено Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).
Суды нередко рассматривают крупные иски ФПК и других железнодорожных перевозчиков к Минфину, которые связаны с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты. В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором.
В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан".
Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".
Суд привлек Telegram к административной ответственности