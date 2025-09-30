https://1prime.ru/20250930/tramp-863002462.html

Трамп подтвердил отправку подлодок к берегам России

МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, выступая на военной базе морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния, подтвердил, что приказал направить подводные лодки к российским берегам."Я перебросил одну или две — не буду говорить о двух — подводные лодки, просто из предосторожности", — сказал он.Трамп объяснил, что это решение связано с упоминанием ядерного оружия. Он также выразил надежду, что его применение не потребуется.В августе Дональд Трамп сообщил о решении отправить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" в ответ на "чрезвычайно провокационные" заявления зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.Трамп и Медведев вступили в публичный спор в социальных сетях, когда президент США 28 июля сократил 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной. В ответ на это Медведев напомнил Трампу, что Россия — не Израиль, и каждая новая угроза — это угроза и шаг к войне с собственной страной.Трамп отреагировал резким постом в социальной сети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на опасную территорию.Медведев, в свою очередь, заявил, что если его слова вызывают подобную реакцию у американского лидера, значит, Россия на правильном пути и будет следовать своему курсу. Он также напомнил о существовании системы "Периметр" у Москвы.В Кремле отметили, что для американских подводных лодок постоянное нахождение на боевом дежурстве — это очевидная практика.

