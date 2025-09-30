"Мы потеряли". В Финляндии сделали жесткое заявление об Украине
Политик Мема призвал западные страны прекратить разжигать ненависть к России
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Бывший кандидат в Европейский парламент и член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал европейских лидеров прекратить разжигать риторику ненависти в отношении России в социальной сети X.
"Европейским политикам следует прекратить разжигать опасную риторику ненависти, поскольку напряженность растет все сильнее. Какова стратегия прекращения конфликта? Собираемся ли мы отправить европейские войска на территорию Украины? Неужели мы полностью потеряли чувство реальности?" — написал он.
Министерство иностранных дел России заявляло, что любой вариант размещения войск стран НАТО на территории Украины категорически неприемлем для Москвы и может привести к серьезной эскалации. Заявления о потенциальной отправке военного контингента из стран-участников альянса на Украину, озвучиваемые в Великобритании и других европейских странах, министерство ранее охарактеризовало как подстрекательство к продолжению конфликта.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не имеет намерений нападать на какую-либо страну НАТО, поскольку в этом нет ни практической, ни экономической, ни военной причины.
