Алиев высказался о роли азербайджанской нефти в нефтяном балансе Италии
Алиев высказался о роли азербайджанской нефти в нефтяном балансе Италии
2025-10-01T10:36+0300
БАКУ, 1 окт – ПРАЙМ. Азербайджанская нефть занимает первое место в нефтяном балансе Италии, а азербайджанский газ – второе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой. "С 2020 года азербайджанский газ экспортируется в Италию... Сегодня Азербайджан экспортирует природный газ по Южному газовому коридору в 14 стран. Наше сотрудничество с каждым годом расширяется, и сегодня Азербайджан занимает первое место в мире по географическому охвату экспорта природного газа по трубопроводам. Азербайджанская нефть занимает первое место в нефтяном балансе Италии, а азербайджанский газ – второе", - сказал Алиев. По его словам, в настоящее время Баку работает с Европейским союзом над экспортом электроэнергии. "Готовится технико-экономическое обоснование прокладки линий электропередачи, которое, вероятно, будет готово в ближайшее время. Таким образом, путь, проложенный ТАР и Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам. Электроэнергия, включая будущие поставки из Центральной Азии по дну Каспийского моря в Азербайджан, а затем в Европу, еще больше увеличит масштабы нашего сотрудничества", - подчеркнул Алиев.
