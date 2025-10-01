https://1prime.ru/20251001/aliev--863031010.html

Алиев высказался о роли азербайджанской нефти в нефтяном балансе Италии

Алиев высказался о роли азербайджанской нефти в нефтяном балансе Италии - 01.10.2025, ПРАЙМ

Алиев высказался о роли азербайджанской нефти в нефтяном балансе Италии

Азербайджанская нефть занимает первое место в нефтяном балансе Италии, а азербайджанский газ – второе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T10:36+0300

2025-10-01T10:36+0300

2025-10-01T10:36+0300

экономика

мировая экономика

италия

азербайджан

баку

газ

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/16/847596617_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8a49a5ad11d2d82819827fd5a0f76cb9.jpg

БАКУ, 1 окт – ПРАЙМ. Азербайджанская нефть занимает первое место в нефтяном балансе Италии, а азербайджанский газ – второе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой. "С 2020 года азербайджанский газ экспортируется в Италию... Сегодня Азербайджан экспортирует природный газ по Южному газовому коридору в 14 стран. Наше сотрудничество с каждым годом расширяется, и сегодня Азербайджан занимает первое место в мире по географическому охвату экспорта природного газа по трубопроводам. Азербайджанская нефть занимает первое место в нефтяном балансе Италии, а азербайджанский газ – второе", - сказал Алиев. По его словам, в настоящее время Баку работает с Европейским союзом над экспортом электроэнергии. "Готовится технико-экономическое обоснование прокладки линий электропередачи, которое, вероятно, будет готово в ближайшее время. Таким образом, путь, проложенный ТАР и Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам. Электроэнергия, включая будущие поставки из Центральной Азии по дну Каспийского моря в Азербайджан, а затем в Европу, еще больше увеличит масштабы нашего сотрудничества", - подчеркнул Алиев.

https://1prime.ru/20251001/neft-863025707.html

италия

азербайджан

баку

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, италия, азербайджан, баку, газ, нефть