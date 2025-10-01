Производитель Greenfield заявил, что регулярно проверяет чай на пестициды

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
экономика
рф
роспотребнадзор
бизнес
россельхознадзор
еаэс
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Группа компаний "Орими", производящая чай под брендами Greenfield, Tess и "Принцесса Нури", заверила, что регулярно проводит проверки сырья для своей продукции на содержание пестицидов, и в нынешнем году в ее чае, представленном на российском рынке, подобных нарушений не выявлялось. Об этом РИА Новости сообщили в компании. Газета "Известия" ночью со ссылкой на данные Единого реестра проверок, которые провели Роспотребнадзор и Россельхознадзор, написала, что в России с начала года выявили более 111 тонн чая с наличием пестицидов. Среди "провинившихся" производителей называлась и группа "Орими". Однако позже издание уточнило, что ей со стороны надзорных органов было лишь выдано предостережение после заявлений молдавских властей о выявлении пестицидов в импортированном в минувшем году чае Tess и "Принцесса Нури". "В 2025 году в готовой чайной продукции ГК "Орими", представленной на российском рынке, превышение норм по остаточному содержанию пестицидов не выявлялось", - сообщили в компании. Там объяснили, что в соответствии с законодательством, в ЕАЭС и РФ осуществляется обязательный контроль остаточных количеств пестицидов в используемом сырье и готовой продукции. Так, постоянному обязательному контролю подвергаются два пестицида, остальные контролируются согласно информации о применении, которую в обязательном порядке предоставляют все участники цепочки поставок. "Это требование содержится во всех контрактах на поставку сырья в адрес ГК "Орими". Кроме того, ГК "Орими" на постоянной основе перепроверяет информацию поставщиков, проводя выборочные лабораторные исследования партий сырья для чайной продукции", - заверили в компании.
рф
рф, роспотребнадзор, бизнес, россельхознадзор, еаэс
Экономика, РФ, Роспотребнадзор, Бизнес, Россельхознадзор, ЕАЭС
15:44 01.10.2025
 
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Группа компаний "Орими", производящая чай под брендами Greenfield, Tess и "Принцесса Нури", заверила, что регулярно проводит проверки сырья для своей продукции на содержание пестицидов, и в нынешнем году в ее чае, представленном на российском рынке, подобных нарушений не выявлялось. Об этом РИА Новости сообщили в компании.
Газета "Известия" ночью со ссылкой на данные Единого реестра проверок, которые провели Роспотребнадзор и Россельхознадзор, написала, что в России с начала года выявили более 111 тонн чая с наличием пестицидов. Среди "провинившихся" производителей называлась и группа "Орими". Однако позже издание уточнило, что ей со стороны надзорных органов было лишь выдано предостережение после заявлений молдавских властей о выявлении пестицидов в импортированном в минувшем году чае Tess и "Принцесса Нури".
"В 2025 году в готовой чайной продукции ГК "Орими", представленной на российском рынке, превышение норм по остаточному содержанию пестицидов не выявлялось", - сообщили в компании.
Там объяснили, что в соответствии с законодательством, в ЕАЭС и РФ осуществляется обязательный контроль остаточных количеств пестицидов в используемом сырье и готовой продукции. Так, постоянному обязательному контролю подвергаются два пестицида, остальные контролируются согласно информации о применении, которую в обязательном порядке предоставляют все участники цепочки поставок.
"Это требование содержится во всех контрактах на поставку сырья в адрес ГК "Орими". Кроме того, ГК "Орими" на постоянной основе перепроверяет информацию поставщиков, проводя выборочные лабораторные исследования партий сырья для чайной продукции", - заверили в компании.
Чай - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2025
В Минпромторге прокомментировали введение маркировки на чай и кофе
12 сентября, 10:38
 
ЭкономикаРФРоспотребнадзорБизнесРоссельхознадзорЕАЭС
 
 
