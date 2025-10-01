https://1prime.ru/20251001/chay--863040893.html

Производитель Greenfield заявил, что регулярно проверяет чай на пестициды

2025-10-01T15:44+0300

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Группа компаний "Орими", производящая чай под брендами Greenfield, Tess и "Принцесса Нури", заверила, что регулярно проводит проверки сырья для своей продукции на содержание пестицидов, и в нынешнем году в ее чае, представленном на российском рынке, подобных нарушений не выявлялось. Об этом РИА Новости сообщили в компании. Газета "Известия" ночью со ссылкой на данные Единого реестра проверок, которые провели Роспотребнадзор и Россельхознадзор, написала, что в России с начала года выявили более 111 тонн чая с наличием пестицидов. Среди "провинившихся" производителей называлась и группа "Орими". Однако позже издание уточнило, что ей со стороны надзорных органов было лишь выдано предостережение после заявлений молдавских властей о выявлении пестицидов в импортированном в минувшем году чае Tess и "Принцесса Нури". "В 2025 году в готовой чайной продукции ГК "Орими", представленной на российском рынке, превышение норм по остаточному содержанию пестицидов не выявлялось", - сообщили в компании. Там объяснили, что в соответствии с законодательством, в ЕАЭС и РФ осуществляется обязательный контроль остаточных количеств пестицидов в используемом сырье и готовой продукции. Так, постоянному обязательному контролю подвергаются два пестицида, остальные контролируются согласно информации о применении, которую в обязательном порядке предоставляют все участники цепочки поставок. "Это требование содержится во всех контрактах на поставку сырья в адрес ГК "Орими". Кроме того, ГК "Орими" на постоянной основе перепроверяет информацию поставщиков, проводя выборочные лабораторные исследования партий сырья для чайной продукции", - заверили в компании.

