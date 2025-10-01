https://1prime.ru/20251001/dizen-863037907.html

Заявление премьера Дании об Украине поразило норвежского профессора

Заявление премьера Дании об Украине поразило норвежского профессора - 01.10.2025, ПРАЙМ

Заявление премьера Дании об Украине поразило норвежского профессора

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен подверг критике в соцсети X заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине. В интервью... | 01.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен подверг критике в соцсети X заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине. В интервью Financial Times она сказала, что ситуация в Европе напоминает ей ситуацию в межвоенный период 20-го века, когда континент сталкивался с теми же угрозами, что и сегодня из-за конфликта на Украине."Европа продолжает эскалацию, но не понимает, почему ситуация с безопасностью ухудшается. Они готовы на все, кроме того, чтобы сесть за стол переговоров с русскими. Россия побеждает, большинство украинцев хотят переговоров, а США отстраняются. Но дипломатии по-прежнему нет?" — написал Дизен. Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить. Кроме того, он отмечал, что Украина больше не может вести себя как суверенное государство. По его мнению, если Запад решит не давать Киеву денег, то "завтра Украины может не стать".

