Заявление премьера Дании об Украине поразило норвежского профессора - 01.10.2025
Спецоперация на Украине
Заявление премьера Дании об Украине поразило норвежского профессора
Заявление премьера Дании об Украине поразило норвежского профессора
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен подверг критике в соцсети X заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине. В интервью... | 01.10.2025
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен подверг критике в соцсети X заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине. В интервью Financial Times она сказала, что ситуация в Европе напоминает ей ситуацию в межвоенный период 20-го века, когда континент сталкивался с теми же угрозами, что и сегодня из-за конфликта на Украине."Европа продолжает эскалацию, но не понимает, почему ситуация с безопасностью ухудшается. Они готовы на все, кроме того, чтобы сесть за стол переговоров с русскими. Россия побеждает, большинство украинцев хотят переговоров, а США отстраняются. Но дипломатии по-прежнему нет?" — написал Дизен. Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить. Кроме того, он отмечал, что Украина больше не может вести себя как суверенное государство. По его мнению, если Запад решит не давать Киеву денег, то "завтра Украины может не стать".
Заявление премьера Дании об Украине поразило норвежского профессора

Дизен раскритиковал заявление премьера Дании Фредериксен об Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкУкраинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20
Украинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20 - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Украинские военнослужащие ведут огонь из 152-мм пушки-гаубицы Д-20. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен подверг критике в соцсети X заявление премьера Дании Метте Фредериксен об Украине.

В интервью Financial Times она сказала, что ситуация в Европе напоминает ей ситуацию в межвоенный период 20-го века, когда континент сталкивался с теми же угрозами, что и сегодня из-за конфликта на Украине.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
"Никаких шансов". В Финляндии выступили со срочным призывом по Украине
10:55
"Европа продолжает эскалацию, но не понимает, почему ситуация с безопасностью ухудшается. Они готовы на все, кроме того, чтобы сесть за стол переговоров с русскими. Россия побеждает, большинство украинцев хотят переговоров, а США отстраняются. Но дипломатии по-прежнему нет?" — написал Дизен.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить.

Кроме того, он отмечал, что Украина больше не может вести себя как суверенное государство. По его мнению, если Запад решит не давать Киеву денег, то "завтра Украины может не стать".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к США
