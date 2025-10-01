Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали, как защититься от дипфейк-технологий
Эксперты рассказали, как защититься от дипфейк-технологий

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Защиту от дипфейк-технологий и нейроботов, которые применяют злоумышленники, помогут обеспечить уникальные кодовые фразы, их можно придумать совместно с близкими людьми и в дальнейшем использовать в разговоре, чтобы разоблачить мошенническую атаку, рассказали РИА Новости в Центре цифровой экспертизы Роскачества.
"Дипфейк-технологии и нейроботы достигли уровня, когда по голосу или видео в реальном времени уже сложно отличить имитацию от реального человека. Для защиты от новых угроз стоит вернуться к практике использования кодовых фраз. Создание с близкими людьми секретного "пароля" - простой и чрезвычайно эффективный метод", - отметили эксперты.
"Конечно, сложно отказать человеку в ситуации, когда знакомым голосом просят о срочном переводе, пусть даже звонят со скрытого номера. Но один личный вопрос, встроенный в диалог, - и мошенник, использующий ИИ, будет разоблачен. Этот пароль должен быть уникальным для каждого из вашего близкого круга общения, неочевидным и известным только вам двоим", - добавляют специалисты.
По словам экспертов, против психологических тактик мошенников работает "цифровой детокс" - не отказ от технологий, а развитие внутреннего "стоп-крана". Так, они предлагают соблюдать определенный алгоритм, чтобы "разорвать сценарий", подготовленный злоумышленником. Для начала необходимо сделать физическую паузу и отложить телефон. Даже 5-10 секунд достаточно, чтобы пережить первоначальную эмоциональную волну.
"Задайте себе контрольные вопросы, например: "Почему этот человек давит на меня? Что он получит, если я потороплюсь?". Подобных вопросов должно быть как можно больше, а код из смс должен быть стоп-фактором финальной перепроверки. Чем больше вопросов мы себе зададим, тем более защищенным будет общение с потенциальным мошенником", - рекомендуют специалисты.
Далее эксперты советуют переключить канал связи. "Если звонят из "банка", положите трубку и перезвоните по официальному номеру с сайта. Если пишет "родственник", позвоните ему напрямую или напишите в другом мессенджере", - объясняют они.
В организации поясняют, что если звонящий собирает данные якобы для социального опроса, не надо называть реальное имя и указывать настоящую дату рождения. При этом год рождения можно оставить тот же. "Для опросов важны статистические данные, поэтому подобные вопросы не относятся к выборке. При этом крайне критично относитесь к вопросам о банках, где обслуживайтесь, счетах и кредитах", - подчеркивают там.
Эксперты также указывают, что социальные сети являются "золотой жилой" для мошенников. Так, каждая опубликованная деталь, в том числе дата рождения, геометки, фотографии документов и имена родственников, помогает злоумышленникам создавать правдоподобные сценарии для таргетированных атак.
"Чтобы минимизировать риски, проведите цифровую гигиену: ограничьте доступ к личной информации в настройках приватности, не делитесь конфиденциальными данными в открытом доступе и всегда задавайтесь вопросом, кому и зачем могут понадобиться те сведения, которые вы публикуете", - советуют в Роскачестве.
Кроме того, добавляется, что дополнительную защиту помогут обеспечить настройки безопасности, в том числе двухфакторная аутентификация, которую необходимо подключить во всех возможных сервисах и приложениях. "Это простейший способ заблокировать большинство попыток несанкционированного доступа. Регулярно проверяйте, какие приложения и сервисы имеют доступ к вашим аккаунтам, и отзывайте ненужные разрешения. Помните, что многие "бесплатные" сервисы платят за доступ к вашим данным", - заключают эксперты.
 
