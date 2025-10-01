https://1prime.ru/20251001/eksport-863017976.html

Экспорт неугольных грузов на восточном направлении вырос на 7%

бизнес

экономика

дальний восток

иркутская область

хакасия

ржд

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Экспорт неугольных грузов на восточном направлении за восемь месяцев действия новых правил доступа к перевозкам вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 29,8 миллиона тонн, сообщила в интервью РИА Новости замглавы РЖД Ирина Магнушевская. Обновленные правила недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре заработали с января 2025 года. Они предусматривают, что при ограниченной пропускной способности железнодорожной инфраструктуры есть определенная очередность приема грузов к перевозке. В частности, они заработали и на восточном направлении. "Восточное направление остается наиболее востребованным среди грузоотправителей. Всего за январь-август по нему отправлено почти 195 миллионов тонн различных грузов. Общий экспорт через порты и погранпереходы Дальнего Востока вырос на 5%, до 107,7 миллиона тонн, при этом экспорт неугольных грузов растет опережающими темпами – почти на 7%, до 29,8 миллиона тонн. В условиях действия новых ПНД выросли перевозки удобрений – почти в два раза, черных металлов – на 3,4%, грузов в контейнерах – на 10%, руды на 17,6%", - привела данные замглавы РЖД. Поставки неугольных грузов, продолжила она, растут в том числе из регионов, с которыми в прошлом году были заключены соглашения на вывоз угля. В частности, увеличена погрузка цветных металлов и нефтепродуктов из Иркутской области и Хакасии. "Если бы не действие соглашения с Кузбассом, мы бы смогли вывезти на восток дополнительно почти 5 миллиона тонн неугольных грузов. Несмотря на имеющийся приоритет по соглашению, с апреля резко увеличилось непредъявление груза со стороны угольных компаний Кемеровской области. А полностью заместить эти объемы другими грузами уже не представляется возможным, так как грузоотправители попросту не успеют заключить соответствующие контракты", - отметила Магнушевская. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в ближайшие дни.

