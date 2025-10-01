https://1prime.ru/20251001/fas-863048339.html
"Газпром нефть" в Тюмени исполнила предупреждение ФАС и снизила цены
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Газпромнефть - Региональные продажи" в Тюмени исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и снизила цены на топливо на своих АЗС, сообщили в ведомстве. "Тюменское УФАС России выдало организации предупреждение. Компания исполнила его и установила одинаковые цены на топливо на всех заправках в регионе. В результате на АЗС "Газпромнефть - Региональные продажи" в Тюмени снизились цены на топливо: Аи-92 - на 12 АЗС, Аи-95 - на 15 АЗС, ДТ - на 10 АЗС", - говорится в сообщении. Ранее компания установила разные цены на топливо на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин. При этом компания занимает доминирующее положение на рынке бензинов и дизельного топлива в границах Тюмени и Тюменского района.
