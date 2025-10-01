Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В голосовании по купюре в 500 рублей лидируют скульптура орла и Эльбрус - 01.10.2025
В голосовании по купюре в 500 рублей лидируют скульптура орла и Эльбрус
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В онлайн-голосовании за символ на лицевой стороне новой банкноты номиналом в 500 рублей спустя полтора часа после начала лидирует скульптура орла, терзающего змею, на горе Горячей в Пятигорске, следует из данных на сайте Банка России. По состоянию на 11.30 мск за скульптуру орла проголосовали 3288 человек. На втором месте в голосовании за символ на лицевой стороне гора Бештау - за нее отдано 2489 голосов, на третьем - Лермонтовская галерея (986 голосов). При этом в голосовании за символ на оборотной стороне купюры с большим отрывом лидирует гора Эльбрус (более 5000 голосов). Голосование стартовало 1 октября в 10.00 мск. Каждому участнику голосования предстоит выбрать два символа: один для лицевой стороны банкноты – из достопримечательностей Пятигорска и один для оборотной – из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Все символы получили одобрение экспертов Консультативного совета по банкнотам. Новая банкнота номиналом 500 рублей встанет в один ряд с другими купюрами, которые прошли модернизацию. Они оформлены в соответствии с единой концепцией: одна банкнота – один федеральный округ. В обращении уже находятся обновленные 100 и 5000 рублей. В конце года Банк России представит 1000 рублей в новом дизайне. Голосование завершится 14 октября в 12.00 мск.
11:45 01.10.2025
 
В голосовании по купюре в 500 рублей лидируют скульптура орла и Эльбрус

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. В онлайн-голосовании за символ на лицевой стороне новой банкноты номиналом в 500 рублей спустя полтора часа после начала лидирует скульптура орла, терзающего змею, на горе Горячей в Пятигорске, следует из данных на сайте Банка России.
По состоянию на 11.30 мск за скульптуру орла проголосовали 3288 человек. На втором месте в голосовании за символ на лицевой стороне гора Бештау - за нее отдано 2489 голосов, на третьем - Лермонтовская галерея (986 голосов).
При этом в голосовании за символ на оборотной стороне купюры с большим отрывом лидирует гора Эльбрус (более 5000 голосов).
Голосование стартовало 1 октября в 10.00 мск. Каждому участнику голосования предстоит выбрать два символа: один для лицевой стороны банкноты – из достопримечательностей Пятигорска и один для оборотной – из объектов регионов Северо-Кавказского федерального округа. Все символы получили одобрение экспертов Консультативного совета по банкнотам.
Новая банкнота номиналом 500 рублей встанет в один ряд с другими купюрами, которые прошли модернизацию. Они оформлены в соответствии с единой концепцией: одна банкнота – один федеральный округ. В обращении уже находятся обновленные 100 и 5000 рублей. В конце года Банк России представит 1000 рублей в новом дизайне.
Голосование завершится 14 октября в 12.00 мск.
Заголовок открываемого материала