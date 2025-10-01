Президент Грузии сделал громкое заявление о войне с Россией
Президент Кавелашвили: война с РФ из-за Украины привела бы Грузию к катастрофе
© Unsplash/Etienne Dayer Флаг Грузии
Флаг Грузии. Архивное фото
© Unsplash/Etienne Dayer
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Война с Россией из-за Украины привела бы Грузию к катастрофе, сказал президент Михаил Кавелашвили в интервью Responsible Statecraft.
Издание напоминает, что обострение отношений между Тбилиси и Брюсселя произошло в 2022 году, когда грузинское правительство не поддалось давлению Запада, требовавшего оказывать военную помощь Киеву и ввести санкций против Москвы.
"Запад требовал от нас войны с Россией, которая противоречила бы нашим жизненно важным национальным интересам. Это закончилось бы теми же последствиями, что и в 2008 году, когда неразумные действия тогдашнего правительства, основанные на доверии к НАТО, привели Грузию к катастрофе", — сказал он.
В конце сентября премьер Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что иностранные спецслужбы пытаются финансировать акции протеста в республике по примеру Майдана на Украине. Он подчеркнул, что власти не допустят развития такого сценария, но пообещал, что на митингах обеспечат соблюдение законов.
