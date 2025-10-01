https://1prime.ru/20251001/komitet-863016878.html

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти

2025-10-01T00:19+0300

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в среду проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения. Встреча пройдет онлайн. Традиционно мониторинговый комитет проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Плановая общая встреча назначена на 30 ноября. Однако восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман) могут объявить о своих действиях и без общей встречи. С апреля они стали проводить отдельные встречи раз в месяц, где принимают решение о параметрах выхода из взятых на себя дополнительных сокращений производства нефти. Следующая такая встреча пройдет 5 октября. На ней будет приниматься решение о добыче восьмерки в ноябре. Опрошенные РИА Новости эксперты ожидают, что мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду не внесет новых предложений, а восемь участников с добровольными ограничениями по итогам встречи в воскресенье продолжат в ноябре увеличивать предельный уровень добычи нефти примерно на 137 тысяч баррелей в сутки. При этом по данным агентства Блумберг, восьмерка может рассмотреть ускорение выхода из ограничений и увеличить максимально разрешенную добычу в ноябре сразу на 500 тысяч баррелей в сутки. Однако секретариат ОПЕК это опроверг, добавив, что обсуждения параметров добычи восьмерки на ноябрь еще не начались. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, - ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе и сентябре эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Таким образом, уже в сентябре ОПЕК+ завершил выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. В октябре "восьмерка" начинает выход из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и увеличивает предельный уровень добычи без учета графика компенсаций на 137 тысяч баррелей в сутки.

