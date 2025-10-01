Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпросвещения продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/minprosvescheniya--863031550.html
Минпросвещения продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям
Минпросвещения продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям - 01.10.2025, ПРАЙМ
Минпросвещения продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям
Минпросвещения России продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T10:52+0300
2025-10-01T10:52+0300
экономика
рф
москва
абхазия
сергей кравцов
минпросвещения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861425945_0:133:3087:1869_1920x0_80_0_0_a0319878a77474360dd2249b8ae18116.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минпросвещения России продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы работаем и дальше будем работать над повышением зарплаты учителей, над нормированием нагрузки, над вопросами, связанными со стимулирующими, компенсационными выплатами", - сказал министр на прямой линии в ходе форума классных руководителей. В Москве 1-3 октября в Национальном центре "Россия" проходит Всероссийский форум классных руководителей (ФКР). Он объединит тысячу школьных учителей и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Форум проводится Министерством просвещения РФ. Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор. Всего на мероприятие было подано более 48 тысяч заявок.
https://1prime.ru/20250907/ipoteka-861908813.html
рф
москва
абхазия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861425945_210:0:2877:2000_1920x0_80_0_0_50a0585e58a3fa70c00474cb179fe101.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, москва, абхазия, сергей кравцов, минпросвещения
Экономика, РФ, МОСКВА, АБХАЗИЯ, Сергей Кравцов, Минпросвещения
10:52 01.10.2025
 
Минпросвещения продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям

Минпросвещения РФ продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям

© РИА Новости . Кирилл Брага | Перейти в медиабанкШкола
Школа - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Школа. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минпросвещения России продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы работаем и дальше будем работать над повышением зарплаты учителей, над нормированием нагрузки, над вопросами, связанными со стимулирующими, компенсационными выплатами", - сказал министр на прямой линии в ходе форума классных руководителей.
В Москве 1-3 октября в Национальном центре "Россия" проходит Всероссийский форум классных руководителей (ФКР). Он объединит тысячу школьных учителей и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Форум проводится Министерством просвещения РФ.
Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор. Всего на мероприятие было подано более 48 тысяч заявок.
Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 07.09.2025
Миронов предложил запустить льготную ипотеку для учителей и медиков
7 сентября, 11:10
 
ЭкономикаРФМОСКВААБХАЗИЯСергей КравцовМинпросвещения
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала