Минпросвещения продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям
Минпросвещения продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям - 01.10.2025, ПРАЙМ
Минпросвещения продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям
Минпросвещения России продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T10:52+0300
2025-10-01T10:52+0300
2025-10-01T10:52+0300
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минпросвещения России продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Мы работаем и дальше будем работать над повышением зарплаты учителей, над нормированием нагрузки, над вопросами, связанными со стимулирующими, компенсационными выплатами", - сказал министр на прямой линии в ходе форума классных руководителей. В Москве 1-3 октября в Национальном центре "Россия" проходит Всероссийский форум классных руководителей (ФКР). Он объединит тысячу школьных учителей и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Форум проводится Министерством просвещения РФ. Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор. Всего на мероприятие было подано более 48 тысяч заявок.
Минпросвещения продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям
Минпросвещения РФ продолжит работу, связанную с повышением зарплаты учителям