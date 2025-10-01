https://1prime.ru/20251001/neft-863025707.html

Стоимость нефти растет после публикации API о сокращении ее запасов в США

Стоимость нефти растет после публикации API о сокращении ее запасов в США

01.10.2025

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром умеренно поднимаются после публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), указавшей на сокращение запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.32 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,26% относительно уровня предыдущего закрытия, до 66,2 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 62,52 доллара. Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 26 сентября сократились на 3,674 миллиона баррелей. Позднее в среду также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Кроме того, позднее в среду министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения.

