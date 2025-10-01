Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти растет после публикации API о сокращении ее запасов в США - 01.10.2025
Стоимость нефти растет после публикации API о сокращении ее запасов в США
Стоимость нефти растет после публикации API о сокращении ее запасов в США - 01.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет после публикации API о сокращении ее запасов в США
Мировые цены на нефть в среду утром умеренно поднимаются после публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), указавшей на сокращение... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T09:11+0300
2025-10-01T09:11+0300
экономика
сша
опек
нефть
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром умеренно поднимаются после публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), указавшей на сокращение запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.32 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,26% относительно уровня предыдущего закрытия, до 66,2 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 62,52 доллара. Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 26 сентября сократились на 3,674 миллиона баррелей. Позднее в среду также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США. Кроме того, позднее в среду министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения.
сша, опек, нефть, рынок
Экономика, США, ОПЕК, Нефть, Рынок
09:11 01.10.2025
 
Стоимость нефти растет после публикации API о сокращении ее запасов в США

Стоимость нефти растет после публикации статистики API о сокращении ее запасов в США

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром умеренно поднимаются после публикации еженедельной статистики Американского института нефти (API), указавшей на сокращение запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,26% относительно уровня предыдущего закрытия, до 66,2 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,24%, до 62,52 доллара.
Ранее API опубликовал свою оценку объема запасов нефти в США. Согласно представленным данным, коммерческие запасы этого сырья в стране за неделю по 26 сентября сократились на 3,674 миллиона баррелей.
Позднее в среду также будут опубликованы данные по запасам нефти в стране от управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.
Кроме того, позднее в среду министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
Нефть дорожает вслед за данными о запасах сырья в США
24 сентября, 18:37
 
ЭкономикаСШАОПЕКНефтьРынок
 
 
