КТК за январь-сентябрь увеличил перевалку нефти на 12 процентов - 01.10.2025
КТК за январь-сентябрь увеличил перевалку нефти на 12 процентов
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объем перевалки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-сентябре вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 55,51 миллиона тонн, сообщила компания."С января по сентябрь 2025 года объем перевалки на морском терминале (МТ) достиг 55,51 миллиона тонн нефти, что почти на 12% больше показателя прошлого аналогичного периода", - говорится в сообщении.
12:13 01.10.2025 (обновлено: 12:26 01.10.2025)
 
КТК за январь-сентябрь увеличил перевалку нефти на 12 процентов

КТК за январь-сентябрь 2025 года увеличил перевалку нефти на 12%

© РИА Новости . Б. Криштул | Трасса нефтепровода
Трасса нефтепровода - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Трасса нефтепровода . Архивное фото
© РИА Новости . Б. Криштул
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объем перевалки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-сентябре вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 55,51 миллиона тонн, сообщила компания.
"С января по сентябрь 2025 года объем перевалки на морском терминале (МТ) достиг 55,51 миллиона тонн нефти, что почти на 12% больше показателя прошлого аналогичного периода", - говорится в сообщении.
Ильхам Алиев - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Алиев высказался о роли азербайджанской нефти в нефтяном балансе Италии
10:36
 
Экономика Нефть
 
 
