КТК за январь-сентябрь увеличил перевалку нефти на 12 процентов
КТК за январь-сентябрь увеличил перевалку нефти на 12 процентов
КТК за январь-сентябрь увеличил перевалку нефти на 12 процентов
01.10.2025
2025-10-01T12:13+0300
2025-10-01T12:13+0300
2025-10-01T12:26+0300
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объем перевалки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-сентябре вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 55,51 миллиона тонн, сообщила компания."С января по сентябрь 2025 года объем перевалки на морском терминале (МТ) достиг 55,51 миллиона тонн нефти, что почти на 12% больше показателя прошлого аналогичного периода", - говорится в сообщении.
КТК за январь-сентябрь увеличил перевалку нефти на 12 процентов
КТК за январь-сентябрь 2025 года увеличил перевалку нефти на 12%
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объем перевалки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-сентябре вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 55,51 миллиона тонн, сообщила компания.
"С января по сентябрь 2025 года объем перевалки на морском терминале (МТ) достиг 55,51 миллиона тонн нефти, что почти на 12% больше показателя прошлого аналогичного периода", - говорится в сообщении.
