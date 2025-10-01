https://1prime.ru/20251001/neft-863036251.html

КТК за январь-сентябрь увеличил перевалку нефти на 12 процентов

КТК за январь-сентябрь увеличил перевалку нефти на 12 процентов - 01.10.2025, ПРАЙМ

КТК за январь-сентябрь увеличил перевалку нефти на 12 процентов

Объем перевалки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-сентябре вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T12:13+0300

2025-10-01T12:13+0300

2025-10-01T12:26+0300

экономика

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83387/92/833879202_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_97826555c62f6625b3ecb556cc6cffc4.jpg

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Объем перевалки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в январе-сентябре вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 55,51 миллиона тонн, сообщила компания."С января по сентябрь 2025 года объем перевалки на морском терминале (МТ) достиг 55,51 миллиона тонн нефти, что почти на 12% больше показателя прошлого аналогичного периода", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251001/aliev--863031010.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть