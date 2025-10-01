https://1prime.ru/20251001/opek-863052705.html

Россия компенсирует перепроизводство нефти в ОПЕК+

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Казахстан сократит добычу нефти на 2,917 миллиона баррелей в сутки за период с сентября этого года до июля следующего года в рамках компенсации допущенного ранее перепроизводства нефти, Ирак - на 1,241 миллиона баррелей в сутки, а Россия же завершит период компенсаций раньше, в конца этого года, компенсировав суммарно 136 тысяч баррелей, говорится в материалах ОПЕК. Как следует из приложенной к сообщению ОПЕК таблицы, Казахстан в сентябре компенсирует перепроизводство в 16 тысяч баррелей в сутки, в октябре - 21 тысячу, в ноябре - 86 тысяч, декабре - 126 тысяч, январе 2026 года - 198 тысяч баррелей в сутки, в феврале - 306 тысяч, в марте - 456 тысяч, в апреле - 496 тысяч, в мае - 556 тысяч и наконец в июне - 656 тысяч баррелей. Новый график компенсаций Ирака предполагает сокращение добычи нефти в сентябре-ноябре на 130 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, в декабре-феврале - на 125 тысяч, в марте-апреле - на 120 тысяч, в мае - на 119 тысяч, в июне - на 117 тысяч баррелей в сутки. Россия с сентября до конца года будет ежемесячно компенсировать по 34 тысячи баррелей в сутки. ОАЭ будет возмещать перепроизводство в размере 292 тысяч баррелей в сутки до июля 2026 года. Оман завершит компенсации в 61 тысячу баррелей в сутки до мая 2026 года. Кувейт же закончил компенсировать сверхдобычу уже в сентябре - в прошлом месяце ему было нужно недопроизвести 32 тысячи баррелей в сутки. У восьми из 19 членов соглашения ОПЕК+, помимо квот, есть добровольные сокращения добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки, которые, как предполагалось ранее, действуют до конца 2026 года. От ограничений, введенных чуть позднее, - еще на 2,2 миллиона баррелей, ОПЕК+ постепенно отказывался с апреля. Планировалось, что увеличение добычи займет полтора года. Однако восьмерка "добровольцев" решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. В августе и сентябре эти страны стали увеличивать разрешенный уровень добычи почти на 550 тысяч баррелей в сутки без учета плана по компенсациям. Таким образом, уже в сентябре ОПЕК+ завершил выход из ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. В октябре "восьмерка" начинает выход из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки и увеличивает предельный уровень добычи без учета графика компенсаций на 137 тысяч баррелей в сутки.

