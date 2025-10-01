Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Навроцкий поставил Зеленского на место после слов о России - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/polsha-863023632.html
Навроцкий поставил Зеленского на место после слов о России
Навроцкий поставил Зеленского на место после слов о России - 01.10.2025, ПРАЙМ
Навроцкий поставил Зеленского на место после слов о России
Польша не планирует выполнить призывы Владимира Зеленского о закрытии Балтийского моря ввиду так называемого "теневого флота" Москвы. Об этом сообщил президент... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T07:15+0300
2025-10-01T07:16+0300
общество
балтийское море
польша
москва
владимир зеленский
кароль навроцкий
радослав сикорский
нато
ес
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122734_0:183:1080:791_1920x0_80_0_0_782cf28cee7e2e5e64b7b0c1b1912adf.jpg
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Польша не планирует выполнить призывы Владимира Зеленского о закрытии Балтийского моря ввиду так называемого "теневого флота" Москвы. Об этом сообщил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью для радио Zet. "Подобные решения не принимаются на основе слов &lt;…&gt; Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия. Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство", — подчеркнул он. Политик заметил, что прежде чем рассматривать идею о блокировке Балтийского моря, следует провести обсуждения с военными экспертами. "Я слежу за ситуацией в Балтийском море вместе с президентами стран Балтии, а также с Бюро Национальной безопасности", — заключил Навроцкий. В середине сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил, чтобы Германия или НАТО создали в Северном море специальную морскую зону для контроля движения устаревших судов в Балтийское море. В июне на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что попытки противодействовать "теневому флоту" отразятся на мировых ценах на энергетические ресурсы. В мае представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал действия стран ЕС, направленные на принудительную остановку гражданских судов под предлогом борьбы с "теневым флотом", как серьезное нарушение принципа свободы судоходства.
https://1prime.ru/20250909/navrotskiy-862006560.html
https://1prime.ru/20250830/polsha-861479154.html
https://1prime.ru/20250602/polsha-858108430.html
балтийское море
польша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122734_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_1140e9f15048e05da3d191f6e22d9a9d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , балтийское море, польша, москва, владимир зеленский, кароль навроцкий, радослав сикорский, нато, ес, оон
Общество , Балтийское море, ПОЛЬША, МОСКВА, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Радослав Сикорский, НАТО, ЕС, ООН
07:15 01.10.2025 (обновлено: 07:16 01.10.2025)
 
Навроцкий поставил Зеленского на место после слов о России

Навроцкий: Польша не будет закрывать Балтийское море по требованию Киева

© Фото : Official social media page of Karol NawrockiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
© Фото : Official social media page of Karol Nawrocki
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Польша не планирует выполнить призывы Владимира Зеленского о закрытии Балтийского моря ввиду так называемого "теневого флота" Москвы. Об этом сообщил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью для радио Zet.
"Подобные решения не принимаются на основе слов <…> Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия. Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство", — подчеркнул он.
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Польские войска не отправятся на Украину, заявил Навроцкий
9 сентября, 12:36
Политик заметил, что прежде чем рассматривать идею о блокировке Балтийского моря, следует провести обсуждения с военными экспертами.
"Я слежу за ситуацией в Балтийском море вместе с президентами стран Балтии, а также с Бюро Национальной безопасности", — заключил Навроцкий.
В середине сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил, чтобы Германия или НАТО создали в Северном море специальную морскую зону для контроля движения устаревших судов в Балтийское море.
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
В Британии рассказали о последствиях ссоры Навроцкого и Туска для Киева
30 августа, 07:07
В июне на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что попытки противодействовать "теневому флоту" отразятся на мировых ценах на энергетические ресурсы.
В мае представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал действия стран ЕС, направленные на принудительную остановку гражданских судов под предлогом борьбы с "теневым флотом", как серьезное нарушение принципа свободы судоходства.
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2025
Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий избран президентом Польши
2 июня, 08:06
 
ОбществоБалтийское мореПОЛЬШАМОСКВАВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийРадослав СикорскийНАТОЕСООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала