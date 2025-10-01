https://1prime.ru/20251001/polsha-863023632.html

Навроцкий поставил Зеленского на место после слов о России

01.10.2025

Навроцкий поставил Зеленского на место после слов о России

МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Польша не планирует выполнить призывы Владимира Зеленского о закрытии Балтийского моря ввиду так называемого "теневого флота" Москвы. Об этом сообщил президент Польши Кароль Навроцкий в интервью для радио Zet. "Подобные решения не принимаются на основе слов <…> Зеленского, потому что после этого будут конкретные социальные и экономические последствия. Однако наша безопасность превыше всего. То, что происходит в Балтийском море, безусловно, вызывает беспокойство", — подчеркнул он. Политик заметил, что прежде чем рассматривать идею о блокировке Балтийского моря, следует провести обсуждения с военными экспертами. "Я слежу за ситуацией в Балтийском море вместе с президентами стран Балтии, а также с Бюро Национальной безопасности", — заключил Навроцкий. В середине сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил, чтобы Германия или НАТО создали в Северном море специальную морскую зону для контроля движения устаревших судов в Балтийское море. В июне на пленарной сессии ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что попытки противодействовать "теневому флоту" отразятся на мировых ценах на энергетические ресурсы. В мае представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал действия стран ЕС, направленные на принудительную остановку гражданских судов под предлогом борьбы с "теневым флотом", как серьезное нарушение принципа свободы судоходства.

