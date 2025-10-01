https://1prime.ru/20251001/pozhar--863027673.html
В Ярославле локализовали пожар на территории НПЗ
В Ярославле локализовали пожар на территории НПЗ
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Пожар на территории НПЗ в Ярославле локализовали на площади в 200 "квадратов", сообщило ГУ МЧС по Ярославской области. В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода. По его словам, оно не связано с атакой беспилотников, атак в регионе не было. Пожар носит техногенный характер, отметил глава региона. "В 09.06 объявлена ликвидация открытого горения на площади в 200 квадратных метров. В 09.18 объявлена локализация пожара", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России, уточняется в сообщении министерства.
