В Ярославле локализовали пожар на территории НПЗ - 01.10.2025
В Ярославле локализовали пожар на территории НПЗ
2025-10-01T09:49+0300
2025-10-01T09:49+0300
происшествия
ярославль
ярославская область
нпз
мчс
нефть
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Пожар на территории НПЗ в Ярославле локализовали на площади в 200 "квадратов", сообщило ГУ МЧС по Ярославской области. В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода. По его словам, оно не связано с атакой беспилотников, атак в регионе не было. Пожар носит техногенный характер, отметил глава региона. "В 09.06 объявлена ликвидация открытого горения на площади в 200 квадратных метров. В 09.18 объявлена локализация пожара", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России, уточняется в сообщении министерства.
ярославль, ярославская область, нпз, мчс, нефть
Происшествия, ЯРОСЛАВЛЬ, Ярославская область, НПЗ, МЧС, Нефть
09:49 01.10.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Сотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС . Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Пожар на территории НПЗ в Ярославле локализовали на площади в 200 "квадратов", сообщило ГУ МЧС по Ярославской области.
В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода. По его словам, оно не связано с атакой беспилотников, атак в регионе не было. Пожар носит техногенный характер, отметил глава региона.
"В 09.06 объявлена ликвидация открытого горения на площади в 200 квадратных метров. В 09.18 объявлена локализация пожара", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка.
Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России, уточняется в сообщении министерства.
В Ростове-на-Дону при пожаре в доходном доме погиб мужчина
В Ростове-на-Дону при пожаре в доходном доме погиб мужчина
7 сентября, 12:02
 
Происшествия ЯРОСЛАВЛЬ Ярославская область НПЗ МЧС Нефть
 
 
