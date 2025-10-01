https://1prime.ru/20251001/pozhar--863027673.html

В Ярославле локализовали пожар на территории НПЗ

В Ярославле локализовали пожар на территории НПЗ - 01.10.2025, ПРАЙМ

В Ярославле локализовали пожар на территории НПЗ

Пожар на территории НПЗ в Ярославле локализовали на площади в 200 "квадратов", сообщило ГУ МЧС по Ярославской области. | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T09:49+0300

2025-10-01T09:49+0300

2025-10-01T09:49+0300

происшествия

ярославль

ярославская область

нпз

мчс

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_84a6c916a9737bef09961d132f0cfd7f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Пожар на территории НПЗ в Ярославле локализовали на площади в 200 "квадратов", сообщило ГУ МЧС по Ярославской области. В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода. По его словам, оно не связано с атакой беспилотников, атак в регионе не было. Пожар носит техногенный характер, отметил глава региона. "В 09.06 объявлена ликвидация открытого горения на площади в 200 квадратных метров. В 09.18 объявлена локализация пожара", - говорится в сообщении в Telegram-канале главка. Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России, уточняется в сообщении министерства.

https://1prime.ru/20250907/pozhar-861910276.html

ярославль

ярославская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ярославль, ярославская область, нпз, мчс, нефть