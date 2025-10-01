https://1prime.ru/20251001/pozhar-863027420.html

Площадь пожара на НПЗ в Ярославле составила 200 "квадратов"

Площадь пожара на НПЗ в Ярославле составила 200 "квадратов" - 01.10.2025, ПРАЙМ

Площадь пожара на НПЗ в Ярославле составила 200 "квадратов"

Площадь пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле составляет 200 "квадратов", сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T09:42+0300

2025-10-01T09:42+0300

2025-10-01T09:42+0300

происшествия

ярославль

нефть

мчс

ярославская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_84a6c916a9737bef09961d132f0cfd7f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Площадь пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле составляет 200 "квадратов", сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. "Площадь - двести квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.

https://1prime.ru/20250907/pozhar-861910276.html

ярославль

ярославская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ярославль, нефть, мчс, ярославская область