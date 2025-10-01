Площадь пожара на НПЗ в Ярославле составила 200 "квадратов"

https://1prime.ru/20251001/pozhar-863027420.html
Площадь пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле составляет 200 "квадратов", сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T09:42+0300
2025-10-01T09:42+0300
2025-10-01T09:42+0300
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Площадь пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле составляет 200 "квадратов", сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Ярославской области. "Площадь - двести квадратных метров", - сообщил собеседник агентства.
