https://1prime.ru/20251001/pozhar-863031819.html

В Ярославле потушили пожар на территории НПЗ

В Ярославле потушили пожар на территории НПЗ - 01.10.2025, ПРАЙМ

В Ярославле потушили пожар на территории НПЗ

Возгорание на территории НПЗ в Ярославле ликвидировано, завод работает в штатном режиме, сообщили журналистам в центре общественных связей и внутренних... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T10:57+0300

2025-10-01T10:57+0300

2025-10-01T11:12+0300

энергетика

ярославль

ярославская область

мчс

нпз

нефть

славнефть

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860269335_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_84a6c916a9737bef09961d132f0cfd7f.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Возгорание на территории НПЗ в Ярославле ликвидировано, завод работает в штатном режиме, сообщили журналистам в центре общественных связей и внутренних коммуникаций ПАО "Славнефть-ЯНОС"."Возгорание на территории "Славнефть-ЯНОС" ликвидировано. Завод работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о возгорании на территории нефтеперерабатывающего завода. По его словам, оно не связано с атакой беспилотников, атак в регионе не было. Пожар носит техногенный характер, отметил глава региона. В настоящий момент по данным ГУ МЧС по Ярославской области открытое горение ликвидировано, пожар локализован на площади 200 "квадратов".Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО "Славнефть-ЯНОС") был пущен в эксплуатацию в 1961 году. С 1995 года предприятие входит в состав вертикально-интегрированной нефтяной компании "Славнефть". В настоящее время ПАО "Славнефть - ЯНОС" является одним из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.

https://1prime.ru/20250907/pozhar-861910276.html

ярославль

ярославская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ярославль, ярославская область, мчс, нпз, нефть, славнефть