https://1prime.ru/20251001/rosneft-863035901.html

Суд отклонил кассацию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"

Суд отклонил кассацию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" - 01.10.2025, ПРАЙМ

Суд отклонил кассацию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу "Роснефти" на судебные акты двух инстанций, которые отказали крупнейшей российской нефтяной... | 01.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-01T12:08+0300

2025-10-01T12:08+0300

2025-10-01T12:08+0300

экономика

транснефть

нпз

москва

краснодарский край

роснефть

нефть

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg

МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу "Роснефти" на судебные акты двух инстанций, которые отказали крупнейшей российской нефтяной компании во взыскании с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков, связанных с проектом строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае, говорится в картотеке арбитражных дел. Изначально этот иск "Роснефти" был принят арбитражным судом Москвы как встречный в деле по исковому заявлению "Транснефти" о взыскании с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору. "Транснефть" возражала против совместного рассмотрения двух исков. По словам ее представителя, "Транснефть" не является лицом, реализовывавшим проект, его реализовывали другие самостоятельные юрлица - "Черномортранснефть" и "Роснефть-Краснодарнефтегаз" - на основании других договоров. Эти суммы не могут быть приняты к зачету, и принятие встречного иска не ускорит рассмотрение дела, заявил юрист. Впоследствии Девятый арбитражный апелляционный суд выделил иск "Роснефти" в отдельное производство, и в июне прошлого года первая инстанция приняла его к рассмотрению. В августе 2024 года суд по ходатайству истца перешел к закрытому разбирательству, поэтому подробности дела неизвестны. Известно только, что первая инстанция в январе 2025 года полностью отклонила иск, и это решение в мае оставил без изменения Девятый арбитражный апелляционный суд. В свою очередь арбитражные суды трех инстанций ранее полностью удовлетворили первоначальный иск "Транснефти" к "Роснефти" на сумму около 4,8 миллиарда рублей. По нефтепроводу Тихорецк – Туапсе поставляется нефть на Туапсинский НПЗ "Роснефти". Споры компаний связаны со второй веткой этого нефтепровода, которая была построена в 2014 году для расширения поставок на НПЗ. Вывести ветку на полную мощность планировалось в 2015 году, однако при выполнении подготовительных работ к заполнению нефтью произошла авария.

https://1prime.ru/20250930/sud-863000707.html

москва

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транснефть, нпз, москва, краснодарский край, роснефть, нефть, бизнес