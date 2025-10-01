https://1prime.ru/20251001/rosneft-863035901.html
Суд отклонил кассацию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"
Суд отклонил кассацию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" - 01.10.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил кассацию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"
Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу "Роснефти" на судебные акты двух инстанций, которые отказали крупнейшей российской нефтяной... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T12:08+0300
2025-10-01T12:08+0300
2025-10-01T12:08+0300
экономика
транснефть
нпз
москва
краснодарский край
роснефть
нефть
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:896:2048:2048_1920x0_80_0_0_50360dfec01b0ce30cdf4f2bf93c712d.jpg
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу "Роснефти" на судебные акты двух инстанций, которые отказали крупнейшей российской нефтяной компании во взыскании с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков, связанных с проектом строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае, говорится в картотеке арбитражных дел. Изначально этот иск "Роснефти" был принят арбитражным судом Москвы как встречный в деле по исковому заявлению "Транснефти" о взыскании с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору. "Транснефть" возражала против совместного рассмотрения двух исков. По словам ее представителя, "Транснефть" не является лицом, реализовывавшим проект, его реализовывали другие самостоятельные юрлица - "Черномортранснефть" и "Роснефть-Краснодарнефтегаз" - на основании других договоров. Эти суммы не могут быть приняты к зачету, и принятие встречного иска не ускорит рассмотрение дела, заявил юрист. Впоследствии Девятый арбитражный апелляционный суд выделил иск "Роснефти" в отдельное производство, и в июне прошлого года первая инстанция приняла его к рассмотрению. В августе 2024 года суд по ходатайству истца перешел к закрытому разбирательству, поэтому подробности дела неизвестны. Известно только, что первая инстанция в январе 2025 года полностью отклонила иск, и это решение в мае оставил без изменения Девятый арбитражный апелляционный суд. В свою очередь арбитражные суды трех инстанций ранее полностью удовлетворили первоначальный иск "Транснефти" к "Роснефти" на сумму около 4,8 миллиарда рублей. По нефтепроводу Тихорецк – Туапсе поставляется нефть на Туапсинский НПЗ "Роснефти". Споры компаний связаны со второй веткой этого нефтепровода, которая была построена в 2014 году для расширения поставок на НПЗ. Вывести ветку на полную мощность планировалось в 2015 году, однако при выполнении подготовительных работ к заполнению нефтью произошла авария.
https://1prime.ru/20250930/sud-863000707.html
москва
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860525685_0:704:2048:2240_1920x0_80_0_0_df10566dac22121b86c1d04c4fca8262.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
транснефть, нпз, москва, краснодарский край, роснефть, нефть, бизнес
Экономика, Транснефть, НПЗ, МОСКВА, Краснодарский край, Роснефть, Нефть, Бизнес
Суд отклонил кассацию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"
Суд отклонил кассацию "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти" на 6,1 млрд руб
МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу "Роснефти" на судебные акты двух инстанций, которые отказали крупнейшей российской нефтяной компании во взыскании с "Транснефти" более 6,1 миллиарда рублей убытков, связанных с проектом строительства второй ветки трубопровода Тихорецк – Туапсе в Краснодарском крае, говорится в картотеке арбитражных дел.
Изначально этот иск "Роснефти
" был принят арбитражным судом Москвы
как встречный в деле по исковому заявлению "Транснефти
" о взыскании с "Роснефти" около 4,8 миллиарда рублей долга по договору.
"Транснефть" возражала против совместного рассмотрения двух исков. По словам ее представителя, "Транснефть" не является лицом, реализовывавшим проект, его реализовывали другие самостоятельные юрлица - "Черномортранснефть" и "Роснефть-Краснодарнефтегаз" - на основании других договоров. Эти суммы не могут быть приняты к зачету, и принятие встречного иска не ускорит рассмотрение дела, заявил юрист.
Впоследствии Девятый арбитражный апелляционный суд выделил иск "Роснефти" в отдельное производство, и в июне прошлого года первая инстанция приняла его к рассмотрению. В августе 2024 года суд по ходатайству истца перешел к закрытому разбирательству, поэтому подробности дела неизвестны. Известно только, что первая инстанция в январе 2025 года полностью отклонила иск, и это решение в мае оставил без изменения Девятый арбитражный апелляционный суд.
В свою очередь арбитражные суды трех инстанций ранее полностью удовлетворили первоначальный иск "Транснефти" к "Роснефти" на сумму около 4,8 миллиарда рублей.
По нефтепроводу Тихорецк – Туапсе поставляется нефть на Туапсинский НПЗ "Роснефти". Споры компаний связаны со второй веткой этого нефтепровода, которая была построена в 2014 году для расширения поставок на НПЗ
. Вывести ветку на полную мощность планировалось в 2015 году, однако при выполнении подготовительных работ к заполнению нефтью произошла авария.
Суд в Москве удовлетворил иск "дочки" РЖД к Минфину