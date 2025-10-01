https://1prime.ru/20251001/rossija-863016767.html
Россия стала предстателем Совета Безопасности ООН
Россия стала предстателем Совета Безопасности ООН - 01.10.2025, ПРАЙМ
Россия стала предстателем Совета Безопасности ООН
Россия со среды, 1 октября, на месяц стала предстателем Совета Безопасности ООН. | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T00:19+0300
2025-10-01T00:19+0300
2025-10-01T00:19+0300
экономика
мировая экономика
рф
украина
газа
сергей лавров
василий небензя
владимир путин
оон
совбез
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863016767.jpg?1759267162
ООН, 1 окт – ПРАЙМ. Россия со среды, 1 октября, на месяц стала предстателем Совета Безопасности ООН.
Председательство в СБ каждый месяц передается от одной страны к другой (всего в Совбезе 15 членов: 10 непостоянных и пять постоянных). Россия сменит на этом посту одного из непостоянных членов - Республику Корею. В последний раз РФ председательствовала в июле прошлого года.
На октябрь приходится знаковая и к тому же юбилейная для ООН дата - 24 октября - день ее образования. В этот день отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава Всемирной Организации, и, соответственно, создания ООН. Как обещал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия в этот день планирует провести специальное заседание Совбеза - планируется обсудить выполнение принципов устава организации.
Как правило, на созванные председателем СБ специальные заседания от страны-организатора приезжают ее высокопоставленные представители: министры, премьеры, президенты. Другие страны также стремятся присутствовать на высоком уровне. Кто будет представлять РФ на спецзаседании и будет ли оно всего лишь одно, официально пока не сообщалось. В прошлом году, например, в ходе председательства РФ прошли три ключевых мероприятия, два - под председательством Лаврова.
В ходе председательства РФ совет, как можно ожидать, продолжит обсуждение конфликтов, в том числе на Украине, в секторе Газа, затронет обстановку на Ближнем Востоке в целом. Пока что график заседаний не обнародован - ожидать его можно в первой половине дня (по Нью-Йорку).
В среду также пройдет пресс-конференция постпреда РФ при ООН Василия Небензи - по устоявшейся традиции представляющие страну-председателя СБ дипломаты общаются с журналистами в первый день председательства. Как правило, вопросы касаются работы Совбеза, но не исключено, что у постпреда спросят и о мировой повестке. Пресс-конференция ожидается в 19.45 мск.
Россия неизменно подчеркивает важность соблюдения Устава ООН. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "все вопросы и проблемы глобальной и региональной повестки нужно решать с опорой на устав ООН". А Лавров, долгое время служивший постпредом РФ при Всемирной Организации, отмечал, что все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям.
рф
украина
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, рф, украина, газа, сергей лавров, василий небензя, владимир путин, оон, совбез, мид рф
Экономика, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, Газа, Сергей Лавров, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН, Совбез, МИД РФ
Россия стала предстателем Совета Безопасности ООН
Россия сменила Корею на посту председателя Совбеза ООН
ООН, 1 окт – ПРАЙМ. Россия со среды, 1 октября, на месяц стала предстателем Совета Безопасности ООН.
Председательство в СБ каждый месяц передается от одной страны к другой (всего в Совбезе 15 членов: 10 непостоянных и пять постоянных). Россия сменит на этом посту одного из непостоянных членов - Республику Корею. В последний раз РФ председательствовала в июле прошлого года.
На октябрь приходится знаковая и к тому же юбилейная для ООН дата - 24 октября - день ее образования. В этот день отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава Всемирной Организации, и, соответственно, создания ООН. Как обещал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия в этот день планирует провести специальное заседание Совбеза - планируется обсудить выполнение принципов устава организации.
Как правило, на созванные председателем СБ специальные заседания от страны-организатора приезжают ее высокопоставленные представители: министры, премьеры, президенты. Другие страны также стремятся присутствовать на высоком уровне. Кто будет представлять РФ на спецзаседании и будет ли оно всего лишь одно, официально пока не сообщалось. В прошлом году, например, в ходе председательства РФ прошли три ключевых мероприятия, два - под председательством Лаврова.
В ходе председательства РФ совет, как можно ожидать, продолжит обсуждение конфликтов, в том числе на Украине, в секторе Газа, затронет обстановку на Ближнем Востоке в целом. Пока что график заседаний не обнародован - ожидать его можно в первой половине дня (по Нью-Йорку).
В среду также пройдет пресс-конференция постпреда РФ при ООН Василия Небензи - по устоявшейся традиции представляющие страну-председателя СБ дипломаты общаются с журналистами в первый день председательства. Как правило, вопросы касаются работы Совбеза, но не исключено, что у постпреда спросят и о мировой повестке. Пресс-конференция ожидается в 19.45 мск.
Россия неизменно подчеркивает важность соблюдения Устава ООН. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "все вопросы и проблемы глобальной и региональной повестки нужно решать с опорой на устав ООН". А Лавров, долгое время служивший постпредом РФ при Всемирной Организации, отмечал, что все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям.