Россия стала председателем Совета Безопасности ООН
ООН, 1 окт – РИА Новости. Россия со среды, 1 октября, на месяц стала председателем Совета Безопасности ООН.
Председательство в СБ каждый месяц передается от одной страны к другой (всего в Совбезе 15 членов: 10 непостоянных и пять постоянных). Россия сменит на этом посту одного из непостоянных членов - Республику Корею. В последний раз РФ председательствовала в июле прошлого года.
На октябрь приходится знаковая и к тому же юбилейная для ООН дата - 24 октября - день ее образования. В этот день отмечается годовщина вступления в силу в 1945 году Устава Всемирной Организации, и, соответственно, создания ООН. Как обещал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия в этот день планирует провести специальное заседание Совбеза - планируется обсудить выполнение принципов устава организации.
Как правило, на созванные председателем СБ специальные заседания от страны-организатора приезжают ее высокопоставленные представители: министры, премьеры, президенты. Другие страны также стремятся присутствовать на высоком уровне. Кто будет представлять РФ на спецзаседании и будет ли оно всего лишь одно, официально пока не сообщалось. В прошлом году, например, в ходе председательства РФ прошли три ключевых мероприятия, два - под председательством Лаврова.
В ходе председательства РФ совет, как можно ожидать, продолжит обсуждение конфликтов, в том числе на Украине, в секторе Газа, затронет обстановку на Ближнем Востоке в целом. Пока что график заседаний не обнародован - ожидать его можно в первой половине дня (по Нью-Йорку).
В среду также пройдет пресс-конференция постпреда РФ при ООН Василия Небензи - по устоявшейся традиции представляющие страну-председателя СБ дипломаты общаются с журналистами в первый день председательства. Как правило, вопросы касаются работы Совбеза, но не исключено, что у постпреда спросят и о мировой повестке. Пресс-конференция ожидается в 19.45 мск.
Россия неизменно подчеркивает важность соблюдения Устава ООН. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что "все вопросы и проблемы глобальной и региональной повестки нужно решать с опорой на устав ООН". А Лавров, долгое время служивший постпредом РФ при Всемирной Организации, отмечал, что все страны должны соблюдать Устав ООН полностью, а не выбирать из него определенные положения по предпочтениям.
Также 18 октября, согласно позиции Москвы, прекратят действие резолюция 2231 Совбеза ООН и Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Западные попытки восстановить санкции против Ирана в МИД РФ называли "юридически ничтожными", отмечали, что они не влекут "никаких обязательств для других государств-участников ООН".
