Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Уехавший из России бьюти-блогер оставил в России долги на 800 тысяч рублей - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251001/rossija-863020749.html
Уехавший из России бьюти-блогер оставил в России долги на 800 тысяч рублей
Уехавший из России бьюти-блогер оставил в России долги на 800 тысяч рублей - 01.10.2025, ПРАЙМ
Уехавший из России бьюти-блогер оставил в России долги на 800 тысяч рублей
Уехавший из России бьюти-блогер Андрей Петров (также известный как Милена Петрова) оставил в РФ долги более чем на 800 тысяч рублей, в том числе по штрафам за... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T04:57+0300
2025-10-01T04:57+0300
бизнес
россия
общество
москва
рф
аргентина
вс рф
фссп
instagram
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863020749.jpg?1759283822
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Уехавший из России бьюти-блогер Андрей Петров (также известный как Милена Петрова) оставил в РФ долги более чем на 800 тысяч рублей, в том числе по штрафам за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и дискредитацию ВС, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Петров более полутора лет не выплачивает экс-участнице шоу "Дом-2" Алене Водонаевой компенсацию в 200 тысяч рублей. Согласно материалам судебных приставов, в 2024-2025 годах на Петрова завели девять исполнительных производств. Так, апреле 2024 года на Петрова завели исполнительное производство о взыскании 200 тысяч рублей за "моральный вред как самостоятельное требование". Согласно судебным материалам, оно было возбуждено по исполнительному листу, выданному Таганским районным судом Москвы по иску Водонаевой к блогеру. Кроме того, в апреле и сентябре этого года на бьюти-блогера завели два исполнительных производства по делам об административных правонарушениях, вынесенных Тверским районным судом Москвы. Они, как следует из судебных документов, были выданы по делам о "пропаганде ЛГБТ". По двум штрафам с блогера взыскивается 400 тысяч рублей. Также, как следует из судебных документов, Тверской районный суд Москвы дважды оштрафовал блогера за дискредитацию ВС РФ и выдал исполнительные документы - по ним на Петрова были возбуждены два исполнительных производства о взыскании в общей сложности 90 тысяч рублей. Блогер также должен две тысячи рублей по некоему исполнительному делу. Помимо этого, в январе в отношении Петрова было возбуждено производство об "иных взысканиях имущественного характера в пользу физических и юрлиц", однако уже в апреле оно было прекращено по статье, согласно которой "у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание". Кроме того, приставы ГМУ ФССП РФ, в введении которых находятся особо важные исполнительные производства, взыскивают с Петрова долг по налогам и сборам, а также пени на 109 тысяч рублей и исполнительский сбор в 5,8 тысячи рублей за неуплату долга в срок. Последние фотографии Петрова на его странице в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) были опубликованы с указанием геолокации Аргентины.
москва
рф
аргентина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , москва, рф, аргентина, вс рф, фссп, instagram
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, АРГЕНТИНА, ВС РФ, ФССП, Instagram
04:57 01.10.2025
 
Уехавший из России бьюти-блогер оставил в России долги на 800 тысяч рублей

Уехавший из России бьюти-блогер Петров задолжал Водонаевой более 800 тысяч рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Уехавший из России бьюти-блогер Андрей Петров (также известный как Милена Петрова) оставил в РФ долги более чем на 800 тысяч рублей, в том числе по штрафам за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и дискредитацию ВС, следует из материалов судебных приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что Петров более полутора лет не выплачивает экс-участнице шоу "Дом-2" Алене Водонаевой компенсацию в 200 тысяч рублей.
Согласно материалам судебных приставов, в 2024-2025 годах на Петрова завели девять исполнительных производств.
Так, апреле 2024 года на Петрова завели исполнительное производство о взыскании 200 тысяч рублей за "моральный вред как самостоятельное требование". Согласно судебным материалам, оно было возбуждено по исполнительному листу, выданному Таганским районным судом Москвы по иску Водонаевой к блогеру.
Кроме того, в апреле и сентябре этого года на бьюти-блогера завели два исполнительных производства по делам об административных правонарушениях, вынесенных Тверским районным судом Москвы. Они, как следует из судебных документов, были выданы по делам о "пропаганде ЛГБТ". По двум штрафам с блогера взыскивается 400 тысяч рублей.
Также, как следует из судебных документов, Тверской районный суд Москвы дважды оштрафовал блогера за дискредитацию ВС РФ и выдал исполнительные документы - по ним на Петрова были возбуждены два исполнительных производства о взыскании в общей сложности 90 тысяч рублей. Блогер также должен две тысячи рублей по некоему исполнительному делу.
Помимо этого, в январе в отношении Петрова было возбуждено производство об "иных взысканиях имущественного характера в пользу физических и юрлиц", однако уже в апреле оно было прекращено по статье, согласно которой "у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание".
Кроме того, приставы ГМУ ФССП РФ, в введении которых находятся особо важные исполнительные производства, взыскивают с Петрова долг по налогам и сборам, а также пени на 109 тысяч рублей и исполнительский сбор в 5,8 тысячи рублей за неуплату долга в срок.
Последние фотографии Петрова на его странице в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) были опубликованы с указанием геолокации Аргентины.
 
БизнесРОССИЯОбществоМОСКВАРФАРГЕНТИНАВС РФФССПInstagram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала