Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Аргентина создали альянс для передачи правды о Донбассе - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251001/rossija-863021326.html
Россия и Аргентина создали альянс для передачи правды о Донбассе
Россия и Аргентина создали альянс для передачи правды о Донбассе - 01.10.2025, ПРАЙМ
Россия и Аргентина создали альянс для передачи правды о Донбассе
Россияне и аргентинцы в день воссоединения новых регионов с РФ создали альянс "Мост правды: Донбасс - Аргентина" для передачи правдивой информации и фактов о... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T05:15+0300
2025-10-01T05:15+0300
россия
экономика
донбасс
буэнос-айрес
донецк
денис пушилин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863021326.jpg?1759284912
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 окт - ПРАЙМ. Россияне и аргентинцы в день воссоединения новых регионов с РФ создали альянс "Мост правды: Донбасс - Аргентина" для передачи правдивой информации и фактов о Донбассе и укрепления взаимопонимания между странами, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное мероприятие прошло в Русском доме в Буэнос-Айресе. "На протяжении многих лет против нас велась ожесточённая информационная война, правду скрывали, события искажали, но истина всегда сильнее лжи, именно ради неё создан международный союз "Мост правды: Донбасс - Аргентина", его главная цель - донести объективную информацию о событиях, происходящих в Донецком крае, противостоять попыткам искажения фактов", - сказал в видеообращении к участникам мероприятия глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что люди на всех континентах должны знать правду о "нашей борьбе и нашем выборе". "Сейчас мы особенно чётко понимаем, что если бы не воля президента России Владимира Путина и всесторонняя поддержка этого решения россиянами, жертв среди мирного населения было бы значительно больше. Киевская власть при поддержке европейских стран хотела стереть Донбасс с лица земли, но благодаря началу специальной военной операции были сорваны планы противника, Донбасс вернулся домой", - добавил Пушилин. По мнению участника СВО, поэта Сергея Лобанова, проект "Мост правды" является очень важным мероприятием по сохранению истории, её уникальности и подлинности, за которую сражались деды и прадеды. "И сегодня мы, участники специальной военной операции, тоже продолжаем дело наших прадедов. Знаете, очень часто нас называют героями, но на самом деле мы, конечно же, никакие не герои. Мы делаем то, что должен делать каждый уважающий себя молодой человек, умеющий держать оружие в руках, у которого на плечах погоны, кто присягал на верность своему Отечеству, разве можем мы поступить иначе, когда Родина нуждается в проявлении сыновьей любви?" - сказал поэт в видеообращении. Участники мероприятия в Русском доме почтили минутой молчания погибших на Донбассе и во время СВО. Кроме того, им был показан документальный фильм, который представил аргентинский журналист Тадео Кастеглионе, побывавший в Донецке. "В России есть очень известная фраза: "Сила – в правде". Я считаю необходимым защищать эту правду", - сказал журналист.
донбасс
буэнос-айрес
донецк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, донбасс, буэнос-айрес, донецк, денис пушилин, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, ДОНБАСС, БУЭНОС-АЙРЕС, Донецк, Денис Пушилин, Владимир Путин
05:15 01.10.2025
 
Россия и Аргентина создали альянс для передачи правды о Донбассе

Россия и Аргентина создали альянс «Мост правды: Донбасс — Аргентина»

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 окт - ПРАЙМ. Россияне и аргентинцы в день воссоединения новых регионов с РФ создали альянс "Мост правды: Донбасс - Аргентина" для передачи правдивой информации и фактов о Донбассе и укрепления взаимопонимания между странами, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественное мероприятие прошло в Русском доме в Буэнос-Айресе.
"На протяжении многих лет против нас велась ожесточённая информационная война, правду скрывали, события искажали, но истина всегда сильнее лжи, именно ради неё создан международный союз "Мост правды: Донбасс - Аргентина", его главная цель - донести объективную информацию о событиях, происходящих в Донецком крае, противостоять попыткам искажения фактов", - сказал в видеообращении к участникам мероприятия глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что люди на всех континентах должны знать правду о "нашей борьбе и нашем выборе".
"Сейчас мы особенно чётко понимаем, что если бы не воля президента России Владимира Путина и всесторонняя поддержка этого решения россиянами, жертв среди мирного населения было бы значительно больше. Киевская власть при поддержке европейских стран хотела стереть Донбасс с лица земли, но благодаря началу специальной военной операции были сорваны планы противника, Донбасс вернулся домой", - добавил Пушилин.
По мнению участника СВО, поэта Сергея Лобанова, проект "Мост правды" является очень важным мероприятием по сохранению истории, её уникальности и подлинности, за которую сражались деды и прадеды.
"И сегодня мы, участники специальной военной операции, тоже продолжаем дело наших прадедов. Знаете, очень часто нас называют героями, но на самом деле мы, конечно же, никакие не герои. Мы делаем то, что должен делать каждый уважающий себя молодой человек, умеющий держать оружие в руках, у которого на плечах погоны, кто присягал на верность своему Отечеству, разве можем мы поступить иначе, когда Родина нуждается в проявлении сыновьей любви?" - сказал поэт в видеообращении.
Участники мероприятия в Русском доме почтили минутой молчания погибших на Донбассе и во время СВО.
Кроме того, им был показан документальный фильм, который представил аргентинский журналист Тадео Кастеглионе, побывавший в Донецке.
"В России есть очень известная фраза: "Сила – в правде". Я считаю необходимым защищать эту правду", - сказал журналист.
 
ЭкономикаРОССИЯДОНБАССБУЭНОС-АЙРЕСДонецкДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала