США продолжат выдавать разрешения на нефтедобычу во время шатдауна

нефть

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Администрация США продолжит выдавать разрешения компаниям на бурение нефтяных скважин и реализацию других проектов, обозначенных "приоритетными" в сфере традиционных источников энергии, в период шатдауна (временной приостановки работы правительства), однако заморозит ряд инициатив в секторе "зеленой" энергетики, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные американских регулирующих ведомств. Новый финансовый год в США начался с шатдауна - приостановки работы федеральных ведомств из-за отсутствия бюджета. Для американской политики это не редкость: с 1976 года подобные кризисы происходили уже 22 раза и обошлись экономике минимум в 37-40 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам. "Администрация Трампа планирует продолжать выдавать разрешения на бурение нефтяных скважин и проводить другие работы по "приоритетным проектам в области традиционной энергетики" во время приостановки работы правительства, но приостановит деятельность по некоторым проектам в области возобновляемых источников энергии", - говорится в материале. Согласно плану работы министерства внутренних дел США, на который ссылается Блумберг, ведомство продолжит обрабатывать разрешения на аренду угольных шахт, реализацию новых нефтегазовых проектов и других инициатив в сфере энергетики. Помимо этого, сотрудники Бюро землепользования, которые занимаются вопросами энергетики, будут работать во время шатдауна, "отчасти из-за чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли, объявленной президентом Дональдом Трампом в начале этого года", уточняет Блумберг. Также Бюро по управлению энергией океана планирует использовать неизрасходованные в установленные сроки средства для того, чтобы ряд сотрудников продолжили во время шатдауна работу над "приоритетными проектами в области традиционной энергетики". Так, ведомство планирует выдачу разрешений на шельфовое бурение и разработку пятилетнего плана продаж участков на Внешнем континентальном шельфе, поясняет Блумберг. "По данным агентства, контролирующего развитие офшорной энергетики, работы над проектами в сфере возобновляемых источников энергии будут прекращены", - сообщает агентство.

сша

2025

нефть, сша, дональд трамп