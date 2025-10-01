https://1prime.ru/20251001/tramp-863020961.html
"Ужасное шоу": Трамп сделал заявление о виновнике конфликта на Украине
мировая экономика
общество
афганистан
сша
украина
джо байден
дональд трамп
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Дональд Трамп, занимающий пост президента США, выразил мнение, что именно из-за украинского кризиса, возникшего во время правления Джо Байдена, американские войска покинули Афганистан. Об этом он заявил на встрече с высшими офицерами вооружённых сил США в Вирджинии. "У нас было ужасное шоу в Афганистане, и я думаю, что именно поэтому (Президент России Владимир. — Прим. Ред.) Путин сделал это. Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей", — подчеркнул он. Трамп отметил, что слабость Соединённых Штатов привела к началу конфликта на Украине, однако теперь ситуация изменилась. "Мы не допустим, чтобы подобное (Недоразумение. — Прим. Ред.) повторилось", — добавил президент США. В конце прошедшего сентября Трамп напомнил, что, когда его предшественником был Джо Байден, Соединённые Штаты подвергались насмешкам на международной арене. В июле 2024 года Джо Байден вышел из президентской предвыборной гонки, уступив место Камале Харрис, бывшему вице-президенту. Это решение он принял после неудачного выступления на дебатах против республиканца Дональда Трампа, который в конечном итоге одержал победу на выборах. Несмотря на это, Байден и его команда продолжали утверждать о его работоспособности и намерении участвовать в переизбрании. 15 августа 2021 года, после активизации наступления талибами на правительственные силы Афганистана, они вошли в Кабул. Уже на следующий день они объявили об окончании войны. Ашраф Гани, занимавший в то время пост президента страны, покинул ее. В ночь на 31 августа 2021 года американские войска завершили покидание Кабульского аэропорта, завершая тем самым почти двухдесятилетнее присутствие. Джо Байден, в свою очередь, еще во время президентской кампании 2020 года выражал необходимость быстрейшего вывода войск из Афганистана. Некоторые политики из США охарактеризовали этот вывод как позорное и паническое бегство. Газета The New York Times отмечала, что американские усилия по формированию проправительственных сил на севере Афганистана провалились, поскольку в их состав вошли представители банд и маргиналы.
Трамп: конфликт на Украине начался из-за вывода войск США из Афганистана
