На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к США
Спецоперация на Украине
На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к США
Киев не сможет воспользоваться американскими ракетами Томагавк, о которых Владимир Зеленский попросил США, пишет Responsible Statecrft. "Украина не имеет... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T09:59+0300
2025-10-01T09:59+0300
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Киев не сможет воспользоваться американскими ракетами Томагавк, о которых Владимир Зеленский попросил США, пишет Responsible Statecrft. "Украина не имеет возможности запускать ракеты "Томагавк", а американские запасы этого оружия и систем его доставки слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться", — говорится в публикации.Кроме того, предоставление Киеву возможностей, способных наносить удары глубоко по территории России, создает огромный риск, особенно с учетом того, что применение этих ракет потребует от США помощи в разведке и нацеливании, добавляет издание.Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.Западные СМИ ранее сообщали, что Зеленский запросил у главы Белого дома ракеты Tomahawk. США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов.
09:59 01.10.2025
 
На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к США

RS: Украина не сможет воспользоваться американскими ракетами Томагавк

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Киев не сможет воспользоваться американскими ракетами Томагавк, о которых Владимир Зеленский попросил США, пишет Responsible Statecrft.

"Украина не имеет возможности запускать ракеты "Томагавк", а американские запасы этого оружия и систем его доставки слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться", — говорится в публикации.
Кроме того, предоставление Киеву возможностей, способных наносить удары глубоко по территории России, создает огромный риск, особенно с учетом того, что применение этих ракет потребует от США помощи в разведке и нацеливании, добавляет издание.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.

Западные СМИ ранее сообщали, что Зеленский запросил у главы Белого дома ракеты Tomahawk. США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов.
