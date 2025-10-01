На Западе выступили со срочным призывом по Украине после заявления Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал немедленно закончить украинский конфликт после заявления премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом он написал в соцсети X.
"Орбан говорит, что Украина не выстоит без поддержки Запада. Я говорю, что даже при всей поддержке Запада у нее все равно нет никаких шансов. Нам нужно немедленно начать работать над прекращением этой войны", — говорится в публикации.
Накануне премьер Венгрии заявил, что Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить.
Кроме того, он отмечал, что Украина больше не может вести себя как суверенное государство. По мнению Орбана, если Запад решит не давать Киеву денег, то "завтра Украины может не стать".
