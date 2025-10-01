Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе выступили со срочным призывом по Украине после заявления Орбана - 01.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251001/ukraina-863031699.html
На Западе выступили со срочным призывом по Украине после заявления Орбана
На Западе выступили со срочным призывом по Украине после заявления Орбана - 01.10.2025, ПРАЙМ
На Западе выступили со срочным призывом по Украине после заявления Орбана
Орбан говорит, что Украина не выстоит без поддержки Запада. Я говорю, что даже при всей поддержке Запада у нее все равно нет никаких шансов. Нам нужно... | 01.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-01T10:55+0300
2025-10-01T10:55+0300
спецоперация на украине
запад
украина
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал немедленно закончить украинский конфликт после заявления премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом он написал в соцсети X. "Орбан говорит, что Украина не выстоит без поддержки Запада. Я говорю, что даже при всей поддержке Запада у нее все равно нет никаких шансов. Нам нужно немедленно начать работать над прекращением этой войны", — говорится в публикации.Накануне премьер Венгрии заявил, что Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить.Кроме того, он отмечал, что Украина больше не может вести себя как суверенное государство. По мнению Орбана, если Запад решит не давать Киеву денег, то "завтра Украины может не стать".
https://1prime.ru/20251001/ukraina-863028300.html
https://1prime.ru/20251001/ukraina-863026967.html
запад
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42c33599d00ff186cbe42ff2f40951c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, виктор орбан
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, Виктор Орбан
10:55 01.10.2025
 
На Западе выступили со срочным призывом по Украине после заявления Орбана

Политик Мема призвал немедленно закончить конфликт на Украине после слов Орбана

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал немедленно закончить украинский конфликт после заявления премьера Венгрии Виктора Орбана. Об этом он написал в соцсети X.

"Орбан говорит, что Украина не выстоит без поддержки Запада. Я говорю, что даже при всей поддержке Запада у нее все равно нет никаких шансов. Нам нужно немедленно начать работать над прекращением этой войны", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к США
09:59
Накануне премьер Венгрии заявил, что Запад на самом деле планирует обокрасть Украину, прикрываясь желанием ее защитить.

Кроме того, он отмечал, что Украина больше не может вести себя как суверенное государство. По мнению Орбана, если Запад решит не давать Киеву денег, то "завтра Украины может не стать".
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины, пишет Bloomberg
09:36
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДУКРАИНАВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала