Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров - 02.10.2025
Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров
Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров - 02.10.2025, ПРАЙМ
Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров
Легенды о "вечных" автомобилях с моторами и коробками, способными без проблем проходить 250 тысяч километров и больше, не всегда отражают реальность. Об этом... | 02.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Легенды о "вечных" автомобилях с моторами и коробками, способными без проблем проходить 250 тысяч километров и больше, не всегда отражают реальность. Об этом рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.На фоне стремительного удорожания новых автомобилей все чаще в СМИ появляются всевозможные рейтинги машин, живучих и после 250 тысяч километров пробега. Но эта цифра обычно считается знаковой для любых авто, и неспроста, уверен он."В любом автомобиле три самых дорогих элемента — кузов, мотор и трансмиссия. Всё остальное — расходные материалы. Да, есть моторы, которые могут работать сотни тысяч километров, — например, у Toyota и Mercedes, — но они создавались в эпоху, когда требования к экологичности были существенно ниже, и их инженерная составляющая не испытывала таких ограничений", - поясняет специалист.Однако даже самый надёжный мотор — это лишь часть машины. Кузов с ростом пробега подвергается усталостным разрушениям и коррозии, которые трудно заметить, но которые становятся очевидны даже при мелких ДТП."Машины с пробегом свыше 250 тысяч километров сегодня рассматриваются как максимально дешёвые и практически одноразовые транспортные средства, — говорит Васильев. — Вложиться в их ремонт зачастую просто невыгодно, и при серьезной поломке авто превращается в донора запчастей".Конечно, в текущей экономической ситуации такие "старички" остаются востребованными на рынке. Но желающих купить по-настоящему живой и беспроблемный экземпляр становится всё меньше."Современные силовые агрегаты требуют более тщательного обслуживания и не обладают такой долговечностью, как двигатели прошлых поколений. Поэтому бережное отношение и своевременный ремонт — ключ к продлению жизни автомобиля, но вечных машин не бывает", - заключил Васильев.
03:03 02.10.2025
 
Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров

Автоэксперт Васильев: живучие авто с пробегом 250 тыс км - не более чем миф

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Легенды о "вечных" автомобилях с моторами и коробками, способными без проблем проходить 250 тысяч километров и больше, не всегда отражают реальность. Об этом рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
На фоне стремительного удорожания новых автомобилей все чаще в СМИ появляются всевозможные рейтинги машин, живучих и после 250 тысяч километров пробега. Но эта цифра обычно считается знаковой для любых авто, и неспроста, уверен он.
"В любом автомобиле три самых дорогих элемента — кузов, мотор и трансмиссия. Всё остальное — расходные материалы. Да, есть моторы, которые могут работать сотни тысяч километров, — например, у Toyota и Mercedes, — но они создавались в эпоху, когда требования к экологичности были существенно ниже, и их инженерная составляющая не испытывала таких ограничений", - поясняет специалист.
Однако даже самый надёжный мотор — это лишь часть машины. Кузов с ростом пробега подвергается усталостным разрушениям и коррозии, которые трудно заметить, но которые становятся очевидны даже при мелких ДТП.
"Машины с пробегом свыше 250 тысяч километров сегодня рассматриваются как максимально дешёвые и практически одноразовые транспортные средства, — говорит Васильев. — Вложиться в их ремонт зачастую просто невыгодно, и при серьезной поломке авто превращается в донора запчастей".
Конечно, в текущей экономической ситуации такие "старички" остаются востребованными на рынке. Но желающих купить по-настоящему живой и беспроблемный экземпляр становится всё меньше.
"Современные силовые агрегаты требуют более тщательного обслуживания и не обладают такой долговечностью, как двигатели прошлых поколений. Поэтому бережное отношение и своевременный ремонт — ключ к продлению жизни автомобиля, но вечных машин не бывает", - заключил Васильев.
 
