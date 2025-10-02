https://1prime.ru/20251002/avto-863042218.html

Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров

Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров - 02.10.2025, ПРАЙМ

Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров

Легенды о "вечных" автомобилях с моторами и коробками, способными без проблем проходить 250 тысяч километров и больше, не всегда отражают реальность. Об этом... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T03:03+0300

2025-10-02T03:03+0300

2025-10-02T03:03+0300

авто

подержанные авто

спрос на легковые авто

бизнес

егор васильев

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/83552/96/835529687_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e05e87cb0ab20308ff5e629ecdb56170.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Легенды о "вечных" автомобилях с моторами и коробками, способными без проблем проходить 250 тысяч километров и больше, не всегда отражают реальность. Об этом рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.На фоне стремительного удорожания новых автомобилей все чаще в СМИ появляются всевозможные рейтинги машин, живучих и после 250 тысяч километров пробега. Но эта цифра обычно считается знаковой для любых авто, и неспроста, уверен он."В любом автомобиле три самых дорогих элемента — кузов, мотор и трансмиссия. Всё остальное — расходные материалы. Да, есть моторы, которые могут работать сотни тысяч километров, — например, у Toyota и Mercedes, — но они создавались в эпоху, когда требования к экологичности были существенно ниже, и их инженерная составляющая не испытывала таких ограничений", - поясняет специалист.Однако даже самый надёжный мотор — это лишь часть машины. Кузов с ростом пробега подвергается усталостным разрушениям и коррозии, которые трудно заметить, но которые становятся очевидны даже при мелких ДТП."Машины с пробегом свыше 250 тысяч километров сегодня рассматриваются как максимально дешёвые и практически одноразовые транспортные средства, — говорит Васильев. — Вложиться в их ремонт зачастую просто невыгодно, и при серьезной поломке авто превращается в донора запчастей".Конечно, в текущей экономической ситуации такие "старички" остаются востребованными на рынке. Но желающих купить по-настоящему живой и беспроблемный экземпляр становится всё меньше."Современные силовые агрегаты требуют более тщательного обслуживания и не обладают такой долговечностью, как двигатели прошлых поколений. Поэтому бережное отношение и своевременный ремонт — ключ к продлению жизни автомобиля, но вечных машин не бывает", - заключил Васильев.

https://1prime.ru/20250928/avtomobil-862900830.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, подержанные авто, спрос на легковые авто, бизнес, егор васильев, общество