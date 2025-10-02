https://1prime.ru/20251002/avto-863042218.html
Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров
Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров - 02.10.2025, ПРАЙМ
Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров
Легенды о "вечных" автомобилях с моторами и коробками, способными без проблем проходить 250 тысяч километров и больше, не всегда отражают реальность. Об этом... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T03:03+0300
2025-10-02T03:03+0300
2025-10-02T03:03+0300
авто
подержанные авто
спрос на легковые авто
бизнес
егор васильев
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/96/835529687_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e05e87cb0ab20308ff5e629ecdb56170.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Легенды о "вечных" автомобилях с моторами и коробками, способными без проблем проходить 250 тысяч километров и больше, не всегда отражают реальность. Об этом рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.На фоне стремительного удорожания новых автомобилей все чаще в СМИ появляются всевозможные рейтинги машин, живучих и после 250 тысяч километров пробега. Но эта цифра обычно считается знаковой для любых авто, и неспроста, уверен он."В любом автомобиле три самых дорогих элемента — кузов, мотор и трансмиссия. Всё остальное — расходные материалы. Да, есть моторы, которые могут работать сотни тысяч километров, — например, у Toyota и Mercedes, — но они создавались в эпоху, когда требования к экологичности были существенно ниже, и их инженерная составляющая не испытывала таких ограничений", - поясняет специалист.Однако даже самый надёжный мотор — это лишь часть машины. Кузов с ростом пробега подвергается усталостным разрушениям и коррозии, которые трудно заметить, но которые становятся очевидны даже при мелких ДТП."Машины с пробегом свыше 250 тысяч километров сегодня рассматриваются как максимально дешёвые и практически одноразовые транспортные средства, — говорит Васильев. — Вложиться в их ремонт зачастую просто невыгодно, и при серьезной поломке авто превращается в донора запчастей".Конечно, в текущей экономической ситуации такие "старички" остаются востребованными на рынке. Но желающих купить по-настоящему живой и беспроблемный экземпляр становится всё меньше."Современные силовые агрегаты требуют более тщательного обслуживания и не обладают такой долговечностью, как двигатели прошлых поколений. Поэтому бережное отношение и своевременный ремонт — ключ к продлению жизни автомобиля, но вечных машин не бывает", - заключил Васильев.
https://1prime.ru/20250928/avtomobil-862900830.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83552/96/835529687_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_37904d857ffc7b9a64afb40b284fbdef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, подержанные авто, спрос на легковые авто, бизнес, егор васильев, общество
Авто, подержанные авто, спрос на легковые авто, Бизнес, Егор Васильев, Общество
Автоэксперт раскрыл правду о "живых" авто с пробегом 250 тысяч километров
Автоэксперт Васильев: живучие авто с пробегом 250 тыс км - не более чем миф
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Легенды о "вечных" автомобилях с моторами и коробками, способными без проблем проходить 250 тысяч километров и больше, не всегда отражают реальность. Об этом рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Россияне за год нарастили траты на новые авто всего на пять процентов
На фоне стремительного удорожания новых автомобилей все чаще в СМИ появляются всевозможные рейтинги машин, живучих и после 250 тысяч километров пробега. Но эта цифра обычно считается знаковой для любых авто, и неспроста, уверен он.
"В любом автомобиле три самых дорогих элемента — кузов, мотор и трансмиссия. Всё остальное — расходные материалы. Да, есть моторы, которые могут работать сотни тысяч километров, — например, у Toyota и Mercedes, — но они создавались в эпоху, когда требования к экологичности были существенно ниже, и их инженерная составляющая не испытывала таких ограничений", - поясняет специалист.
Однако даже самый надёжный мотор — это лишь часть машины. Кузов с ростом пробега подвергается усталостным разрушениям и коррозии, которые трудно заметить, но которые становятся очевидны даже при мелких ДТП.
"Машины с пробегом свыше 250 тысяч километров сегодня рассматриваются как максимально дешёвые и практически одноразовые транспортные средства, — говорит Васильев. — Вложиться в их ремонт зачастую просто невыгодно, и при серьезной поломке авто превращается в донора запчастей".
Конечно, в текущей экономической ситуации такие "старички" остаются востребованными на рынке. Но желающих купить по-настоящему живой и беспроблемный экземпляр становится всё меньше.
"Современные силовые агрегаты требуют более тщательного обслуживания и не обладают такой долговечностью, как двигатели прошлых поколений. Поэтому бережное отношение и своевременный ремонт — ключ к продлению жизни автомобиля, но вечных машин не бывает", - заключил Васильев.