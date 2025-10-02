https://1prime.ru/20251002/bespilotniki-863062087.html

Над Россией сбили 85 украинских беспилотников за ночь

Над Россией сбили 85 украинских беспилотников за ночь

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Отмечается, что 38 из них сбиты над Воронежской областью, 13 над Крымом, 11 над Белгородской областью, десять над Саратовской, семь над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской.

