Над Россией сбили 85 украинских беспилотников за ночь

Спецоперация на Украине
2025-10-02T09:20+0300
2025-10-02T09:20+0300
спецоперация на украине
россия
общество
рф
крым
белгородская область
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении. Отмечается, что 38 из них сбиты над Воронежской областью, 13 над Крымом, 11 над Белгородской областью, десять над Саратовской, семь над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской.
россия, общество , рф, крым, белгородская область
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , РФ, КРЫМ, Белгородская область
09:20 02.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 85 украинских беспилотников над семью регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 38 из них сбиты над Воронежской областью, 13 над Крымом, 11 над Белгородской областью, десять над Саратовской, семь над Ростовской, четыре над Волгоградской, и два над Пензенской.
 
Спецоперация на Украине
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Заголовок открываемого материала