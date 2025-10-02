https://1prime.ru/20251002/bespilotniki-863062611.html
В Воронежской области при атаке БПЛА пострадали два частных дома
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Два частных дома и автомобиль получили повреждения в Воронежской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 38 беспилотных летательных аппаратов над Воронежской областью. "Пострадавших нет. В городском округе повреждения получили два частных дома: по одному адресу выбиты окна и дверь, в другом домовладении повреждены хозпостройки и автомобиль", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
