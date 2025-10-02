https://1prime.ru/20251002/dollar-863041397.html

Доллар отступает: Запад проиграл самую важную битву

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ, Олег Обухов. За два с половиной года доля доллара и евро в российском внешнеторговом обороте рухнула до исторического минимума. По данным Банка России, на недружественные валюты сейчас приходится чуть более 17% расчетов. А что же с рублем?Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеСтатистический разворотОказалось, перевести потоки импорта и экспорта на новые финансовые рельсы можно достаточно быстро — было бы серьезное желание.Общая картина, согласно статистике Банка России, такова: доллар и евро в торговых расчетах страны с каждым годом используются все реже. Судя по актуальным данным, в 2024-м доля этих валют чуть больше 17%.А у рубля в июле — 54,4%. Показателен переход на национальную валюту в торговле с Азией (51,5%), а также партнерами из Африки и Океании (до 90%).Драйверы дедолларизацииПричина столь резкого сдвига — антироссийские санкции, включая ограничение доступа к международной платежной системе SWIFT и заморозку золотовалютных резервов. Но это дало обратный эффект: Москва быстро сформировала новую финансовую экосистему, чтобы обеспечить непрерывность экспортных потоков.Как отмечает доцент РУДН Сергей Зайнуллин, помогли национальные платежные системы России, Китая, Индии и других стран. Свою роль сыграли и аналоги SWIFT — например, китайская система CIPS."Прямые расчеты между банками на основе межправительственных соглашений позволили отказаться от номинирования цен в "петродолларах", подорвав один из краеугольных камней глобального влияния США", —поясняет экономист.Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж компании-брокера "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман напоминает: дедолларизация шла и до 2022-го, правда, очень медленно. Санкции все ускорили."Согласно данным SWIFT, доля американской валюты в глобальных расчетах упала до минимальных 46,94%. Это существенно, особенно если учесть, что от доллара отказываются такие значимые игроки, как Китай", —уточняет он.Новая архитектура расчетовОтказ от доллара — это и признак возникновения новой финансовой инфраструктуры. Эксперты выделяют несколько ключевых направлений. По словам Шнейдермана, крупнейшие экономики научились взаимодействовать посредством интеграции своих платежных систем. Китайская CIPS позволяет проводить операции вне SWIFT на основе валютных свопов. Перспективный инструмент — цифровой рубль."Благодаря третьей форме российских денег бизнес сможет рассчитываться с зарубежными партнерами вообще без участия банков. Цифровой рубль открывает путь к принципиально новой модели трансграничной торговли", — указывает специалист.Активно прорабатывается создание платформы BRICS Bridge. Однако есть и проблемы. Главная, по мнению Зайнуллина, — дисбаланс в торговле. Например, при экспорте в Индию возникает избыток "мягких" валют с низкой ликвидностью и устойчивостью. Поэтому нужны "дополнительные механизмы выравнивания"."Решением могут стать расчеты в корзине валют крупных объединений, таких как БРИКС+ и ШОС. Банковские структуры в рамках этих организаций уже формируются. Чем больше участников, тем устойчивее и ликвиднее корзина. В перспективе возможна международная расчетная единица на основе валют межгосударственных объединений, золотого или иного стандарта", —добавляет экономист.В результате и другие страны, находящиеся под западными санкциями, —Иран, Венесуэла, Куба, КНДР — обретут независимость от доллара. Как напоминает Зайнуллин, попытки США оказывать давление на Россию, Китай и Индию не увенчались успехом.Параллельно пересматривают и структуру госрезервов. "Индия сбросила американские гособлигации на миллиарды долларов, заменив их золотом. Ее примеру следуют и другие", — констатирует Шнейдерман.Глобальные последствияРасчеты в недружественных валютах при покупке российской нефти резко сократились. Как писали "Известия" со ссылкой на презентацию Минэнерго "Стратегия развития нефтяной отрасли до 2050 года: задачи, решения и результаты", за последние три года доля доллара упала с 55% до пяти, евро — с 30% до одного.А у рубля и "дружественных" валют — больше 90%. Китайский юань, например, сместил "американца" с лидерской позиции и стал новой доминантой, достигнув 67% в расчетах за углеводороды.Иначе говоря, активная дедолларизация ключевыми экономиками подрывает статус американской валюты как мировой резервной, делая ее более уязвимой.По словам Зайнуллина, "сформировался критический массив стран", способных игнорировать финансовое давление Запада. Шнейдерман же в этом видит "становление многополярной экономики в действии". Которой, правда, еще предстоит сталкиваться с сопротивлением и даже угрозами со стороны США.Тем не менее, считают эксперты, эти процессы необратимы. Эра "петродоллара" уходит в прошлое. Мир вступает в период, когда валюта одной страны перестает играть доминирующую роль.

