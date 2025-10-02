https://1prime.ru/20251002/gatilov-863088390.html

Товарооборот России со странами ЕАЭС удвоился за десять лет

ЖЕНЕВА, 2 окт - ПРАЙМ. Товарооборот РФ со странами ЕАЭС удвоился за 10 лет, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "В 2015-2024 годах оборот взаимной торговли России со странами Союза увеличился более чем в 2 раза, а его доля в совокупном внешнеторговом обороте России выросла с 8,2% до 13,2%", - сказал он на мероприятии, посвященном десятилетию ЕАЭС. По его словам, евразийская интеграция является важным фактором устойчивого развития российской экономики. По итогам 2023 года российский ВВП по паритету покупательной способности вырос до 6,45 триллиона долларов, что является четвертым показателем в мире. "Наша экономика является крупнейшей среди государств "пятерки", а российский рынок - наиболее емким. Нам выгодна беспошлинная торговля и унифицированные требования как в рамках Союза, так и со странами, с которыми у ЕАЭС сформированы зоны свободной торговли. Перенос таможенного контроля на внешнюю границу Союза, по сути, дает нашей стране прямой доступ к рынкам, с которыми общей границы у нас нет", - сказал он. Гатилов отметил, что членство в ЕАЭС приносит "конкретные выгоды" российским гражданам. "Речь идет о наличии широкого и конкурентного ассортимента качественных, безопасных и доступных по цене товаров и услуг, защите своих прав как потребителей, возможности беспрепятственного трудоустройства в любом из государств-членов и т.н. "экспорта" пенсии", - указал он. Данные вопросы урегулированы в рамках ЕАЭС благодаря, в частности, маркировке товаров и взаимному признанию оценки соответствия, единому санитарному, фитосанитарному и ветеринарному контролю, общему рынку лекарственных средств и медицинских изделий, единому техническому и таможенному регулированию, цифровизации экономических процессов, развитию транспортно-логистического и транзитного потенциала, взаимному признанию документов об образовании, а также пенсионного стажа, подчеркнул постпред.

