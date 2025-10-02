Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон выступил с жестким требованием в отношении России - 02.10.2025
Макрон выступил с жестким требованием в отношении России
Макрон выступил с жестким требованием в отношении России - 02.10.2025, ПРАЙМ
Макрон выступил с жестким требованием в отношении России
Глава Франции Эммануэль Макрон призвал задерживать в море танкеры с якобы нефтью из России. Его цитирует телеканал France 24. "Чрезвычайно важно усилить... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T16:10+0300
2025-10-02T16:10+0300
франция
эммануэль макрон
ес
россия
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/90/840449061_0:3:1721:971_1920x0_80_0_0_3f97350c0cda78788b13b2a8a1364e9a.jpg
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Глава Франции Эммануэль Макрон призвал задерживать в море танкеры с якобы нефтью из России. Его цитирует телеканал France 24. "Чрезвычайно важно усилить давление на теневой флот, потому что это явно снижает способность России финансировать свои военные усилия на Украине", — утверждает он.Президент России Владимир Путин заявлял на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.Кроме того, в мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.
франция
франция, эммануэль макрон, ес, россия, нефть
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕС, РОССИЯ, Нефть
16:10 02.10.2025
 
Макрон выступил с жестким требованием в отношении России

Макрон призвал задерживать в море танкеры с якобы нефтью из России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Глава Франции Эммануэль Макрон призвал задерживать в море танкеры с якобы нефтью из России. Его цитирует телеканал France 24.

"Чрезвычайно важно усилить давление на теневой флот, потому что это явно снижает способность России финансировать свои военные усилия на Украине", — утверждает он.
Президент России Владимир Путин заявлял на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.
Кроме того, в мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Макрона поставили на место после наглого выпада в адрес России
15:55
 
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕС, РОССИЯ, Нефть
 
 
