Макрон выступил с жестким требованием в отношении России

2025-10-02T16:10+0300

МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Глава Франции Эммануэль Макрон призвал задерживать в море танкеры с якобы нефтью из России. Его цитирует телеканал France 24. "Чрезвычайно важно усилить давление на теневой флот, потому что это явно снижает способность России финансировать свои военные усилия на Украине", — утверждает он.Президент России Владимир Путин заявлял на пленарном заседании ПМЭФ, что попытки нанести удар по так называемому "теневому флоту" скажутся на мировых ценах на углеводороды.Кроме того, в мае постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия стран ЕС по принудительной остановке гражданских судов, предпринятые под предлогом борьбы с "теневым флотом", грубейшим посягательством на свободу судоходства.

