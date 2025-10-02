Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Ирана оценили перспективы нового соглашения СВПД - 02.10.2025
В МИД Ирана оценили перспективы нового соглашения СВПД
Перспектив для заключения нового соглашения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) нет, ядерная сделка утратила свою актуальность, тем более, когда... | 02.10.2025
2025-10-02T07:45+0300
2025-10-02T07:45+0300
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Перспектив для заключения нового соглашения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) нет, ядерная сделка утратила свою актуальность, тем более, когда возобновляются санкции в отношении Ирана, поделился мнением с РИА Новости декан факультета международных отношений при МИД Ирана Мохаммад Реза Дехшири. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. "Не думаю, что мы увидим новое соглашение СВПД, по той причине, что это соглашение находится на своем закате. Это соглашение давало Ирану право функционировать как нормальная страна, а не которая находится под санкциями… Сейчас европейские страны возобновляют санкции, чтобы навязать свою волю Ирану", - сказал Дехшири в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, которое проходит с 29 сентября по 2 октября. Он отметил, что США и европейские страны хотят добиться от Ирана полного прекращения программы по обогащению урана. По его словам, три европейские державы, а именно Великобритания, Франция и Германия, хотят заполучить поддержку США для возобновления санкций в отношении Ирана, так как они имеют несущественное влияние на мировой арене. "Тегеран должен полагаться на собственные силы, а не полагаться на европейские державы", - заключил эксперт. В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановления санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию". Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, что ведет к восстановлению рестрикций Совбеза.
07:45 02.10.2025
 
В МИД Ирана оценили перспективы нового соглашения СВПД

Дехшири: Иран не видит перспектив для нового соглашения СВПД

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Перспектив для заключения нового соглашения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) нет, ядерная сделка утратила свою актуальность, тем более, когда возобновляются санкции в отношении Ирана, поделился мнением с РИА Новости декан факультета международных отношений при МИД Ирана Мохаммад Реза Дехшири.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против исламской республики. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
"Не думаю, что мы увидим новое соглашение СВПД, по той причине, что это соглашение находится на своем закате. Это соглашение давало Ирану право функционировать как нормальная страна, а не которая находится под санкциями… Сейчас европейские страны возобновляют санкции, чтобы навязать свою волю Ирану", - сказал Дехшири в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, которое проходит с 29 сентября по 2 октября.
Он отметил, что США и европейские страны хотят добиться от Ирана полного прекращения программы по обогащению урана.
По его словам, три европейские державы, а именно Великобритания, Франция и Германия, хотят заполучить поддержку США для возобновления санкций в отношении Ирана, так как они имеют несущественное влияние на мировой арене.
"Тегеран должен полагаться на собственные силы, а не полагаться на европейские державы", - заключил эксперт.
В пятницу Совбез ООН отклонил предложенный РФ и КНР проект резолюции о техническом продлении иранской ядерной сделки (резолюция 2231). РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановления санкций против Ирана. Предложенным Москвой и Пекином документом предполагалось продление соответствующей резолюции на шесть месяцев при одновременном требовании ко всем изначальным участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, или ядерной сделки) немедленно возобновить переговоры в целях поиска дипломатического решения. В российском МИД отмечали, что документ давал "реальную возможность выправить ситуацию".
Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. После этого Совет безопасности Всемирной организации 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, что ведет к восстановлению рестрикций Совбеза.
 
