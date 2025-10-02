https://1prime.ru/20251002/neft-863072734.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов - 02.10.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов
Мировые цены на нефть уменьшаются в четверг, продолжая тенденцию с начала недели, а стоимость барреля марки Brent впервые с 6 июня опустилась ниже 65 долларов,... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T13:00+0300
2025-10-02T13:00+0300
2025-10-02T13:00+0300
энергетика
нефть
торги
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уменьшаются в четверг, продолжая тенденцию с начала недели, а стоимость барреля марки Brent впервые с 6 июня опустилась ниже 65 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 12.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,78% относительно предыдущего закрытия - до 64,84 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускается на 0,79%, до 61,29 доллара за баррель.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, brent
Энергетика, Нефть, Торги, BRENT
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов впервые с 6 июня
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уменьшаются в четверг, продолжая тенденцию с начала недели, а стоимость барреля марки Brent впервые с 6 июня опустилась ниже 65 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,78% относительно предыдущего закрытия - до 64,84 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускается на 0,79%, до 61,29 доллара за баррель.