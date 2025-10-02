Цена нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов

https://1prime.ru/20251002/neft-863072734.html

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уменьшаются в четверг, продолжая тенденцию с начала недели, а стоимость барреля марки Brent впервые с 6 июня опустилась ниже 65 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 12.51 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,78% относительно предыдущего закрытия - до 64,84 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускается на 0,79%, до 61,29 доллара за баррель.

