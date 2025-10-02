Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти снижается четвертый день подряд - 02.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251002/neft-863078768.html
Стоимость нефти снижается четвертый день подряд
Стоимость нефти снижается четвертый день подряд - 02.10.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается четвертый день подряд
Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются четвертый торговый день подряд, инвесторы оценивают перспективы предложения, свидетельствуют данные бирж и... | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T15:10+0300
2025-10-02T15:10+0300
нефть
рынок
сша
саудовская аравия
ирак
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_81283424bacba43ba77285bca7f086ad.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются четвертый торговый день подряд, инвесторы оценивают перспективы предложения, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По состоянию на 14.56 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,34% относительно уровня предыдущего закрытия, до 65,13 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до 61,58 доллара. Нефть дешевеет четвертую торговую сессию подряд, за это время котировки потеряли около 6%. Ранее в ходе торгов четверга цена нефти Brent опускалась ниже 65 долларов за баррель впервые с 6 июня. Трейдеры обращают внимание на рыночные факторы, касающиеся предложения черного золота. Так, днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 26 сентября выросли на 1,8 миллиона баррелей, тогда как аналитики ждали увеличения лишь на 1,5 миллиона. Запасы бензина выросли выше ожиданий, дистиллятов - неожиданно увеличились, в то время как ожидалось снижение. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в среду по итогам очередной встречи не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти. Также секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций от шести стран ОПЕК+, включая Россию, до июля 2026 года, они должны компенсировать к этому времени 4,68 миллиона баррелей в сутки перепроизводства нефти. "В центре внимания по нефти на этой неделе находится встреча ОПЕК+ в выходные. Мы ожидаем, что они согласятся продолжить пополнение рынка нефтью, несмотря на прогнозы высокого роста запасов в 2026 году", - приводит агентство Блумберг слова исполняющего обязанности руководителя отдела исследований и главного экономиста Emirates NBD Эдварда Белла (Edward Bell). Следующая встреча восьмерки стран ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), запланирована на воскресенье, 5 октября.
https://1prime.ru/20251001/opek-863051847.html
https://1prime.ru/20251002/neft-863072734.html
сша
саудовская аравия
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860205447_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_01c49985f5f1a79e223881e2e36dfc66.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рынок, сша, саудовская аравия, ирак, опек
Нефть, Рынок, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОПЕК
15:10 02.10.2025
 
Стоимость нефти снижается четвертый день подряд

Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются четвертый торговый день подряд

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются четвертый торговый день подряд, инвесторы оценивают перспективы предложения, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.56 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,34% относительно уровня предыдущего закрытия, до 65,13 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до 61,58 доллара.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2025
Россия сможет увеличить нефтедобычу в октябре
Вчера, 22:05
Нефть дешевеет четвертую торговую сессию подряд, за это время котировки потеряли около 6%. Ранее в ходе торгов четверга цена нефти Brent опускалась ниже 65 долларов за баррель впервые с 6 июня.
Трейдеры обращают внимание на рыночные факторы, касающиеся предложения черного золота. Так, днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 26 сентября выросли на 1,8 миллиона баррелей, тогда как аналитики ждали увеличения лишь на 1,5 миллиона. Запасы бензина выросли выше ожиданий, дистиллятов - неожиданно увеличились, в то время как ожидалось снижение.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в среду по итогам очередной встречи не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти. Также секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций от шести стран ОПЕК+, включая Россию, до июля 2026 года, они должны компенсировать к этому времени 4,68 миллиона баррелей в сутки перепроизводства нефти.
"В центре внимания по нефти на этой неделе находится встреча ОПЕК+ в выходные. Мы ожидаем, что они согласятся продолжить пополнение рынка нефтью, несмотря на прогнозы высокого роста запасов в 2026 году", - приводит агентство Блумберг слова исполняющего обязанности руководителя отдела исследований и главного экономиста Emirates NBD Эдварда Белла (Edward Bell).
Следующая встреча восьмерки стран ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), запланирована на воскресенье, 5 октября.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2025
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов
13:00
 
НефтьРынокСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала