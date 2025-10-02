https://1prime.ru/20251002/neft-863078768.html
Стоимость нефти снижается четвертый день подряд
2025-10-02T15:10+0300
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются четвертый торговый день подряд, инвесторы оценивают перспективы предложения, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По состоянию на 14.56 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,34% относительно уровня предыдущего закрытия, до 65,13 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 0,32%, до 61,58 доллара. Нефть дешевеет четвертую торговую сессию подряд, за это время котировки потеряли около 6%. Ранее в ходе торгов четверга цена нефти Brent опускалась ниже 65 долларов за баррель впервые с 6 июня. Трейдеры обращают внимание на рыночные факторы, касающиеся предложения черного золота. Так, днем ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 26 сентября выросли на 1,8 миллиона баррелей, тогда как аналитики ждали увеличения лишь на 1,5 миллиона. Запасы бензина выросли выше ожиданий, дистиллятов - неожиданно увеличились, в то время как ожидалось снижение. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в среду по итогам очередной встречи не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти. Также секретариат ОПЕК получил обновленные графики компенсаций от шести стран ОПЕК+, включая Россию, до июля 2026 года, они должны компенсировать к этому времени 4,68 миллиона баррелей в сутки перепроизводства нефти. "В центре внимания по нефти на этой неделе находится встреча ОПЕК+ в выходные. Мы ожидаем, что они согласятся продолжить пополнение рынка нефтью, несмотря на прогнозы высокого роста запасов в 2026 году", - приводит агентство Блумберг слова исполняющего обязанности руководителя отдела исследований и главного экономиста Emirates NBD Эдварда Белла (Edward Bell). Следующая встреча восьмерки стран ОПЕК+, у которых есть добровольные, то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), запланирована на воскресенье, 5 октября.
