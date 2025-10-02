https://1prime.ru/20251002/obem-863058440.html

Объем эмиссии цифровых финансовых активов может превысить триллион рублей

Объем эмиссии цифровых финансовых активов может превысить триллион рублей - 02.10.2025, ПРАЙМ

Объем эмиссии цифровых финансовых активов может превысить триллион рублей

Объем эмиссии цифровых финансовых активов (ЦФА) в России к концу текущего года может превысить 1 триллион рублей, говорится в совместном исследовании... | 02.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-02T07:15+0300

2025-10-02T07:15+0300

2025-10-02T07:15+0300

финансы

экономика

россия

индия

китай

швейцария

центральные банки

центральный банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863058440.jpg?1759378528

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Объем эмиссии цифровых финансовых активов (ЦФА) в России к концу текущего года может превысить 1 триллион рублей, говорится в совместном исследовании консалтинговой компании "Яков и Партнёры" и Центрального университета, с содержанием которого ознакомилось РИА Новости. ЦФА - это цифровые права, включающие в себя денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляются посредством записей в информационных системах, основанных на технологии распределенного реестра (блокчейна). "Россия одной из первых среди крупных экономик ввела отдельный закон о ЦФА, определяющий их как цифровое представление имущественных прав, а эмиссия и обращение токенов ведутся через лицензированных операторов информационных систем (ОИС). В 2024 году объем эмиссии составил около 316 миллиардов рублей (470 выпусков), а к концу 2025 года может превысить 1 триллион рублей", - отмечают аналитики. Авторы исследования отнесли Россию наряду со Швейцарией, Сингапуром, Гонконгом и ОАЭ к странам с разработанным регулированием и значительными объемами эмиссии ЦФА. В эту категорию входят государства, создавшие благоприятные правовые условия для цифровых активов и уже накопившие существенные объемы эмиссии. При этом некоторые партнеры России по БРИКС, например Китай и Индия, попали в число стран, где превалирует ограничительное регулирование и нет эмиссии. Так, Китай, обращают внимание авторы исследования, сохраняет жесткий подход к цифровым активам: ICO (первичное привлечение) запрещены с 2017 года, а операции с криптовалютами и токенизированными активами вне контролируемых платформ подлежат уголовной ответственности. И на фоне развития цифрового юаня частные инициативы в сфере ЦФА фактически блокируются. Индия со своей стороны демонстрирует сдержанную позицию: с 2022 года действует 30-процентный налог на доход от цифровых активов, включая токены. При этом Центральный банк Индии неоднократно высказывался против частных цифровых активов.

индия

китай

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, индия, китай, швейцария, центральные банки, центральный банк