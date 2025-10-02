https://1prime.ru/20251002/peskov-863089215.html
У Кремля нет информации о происхождении нефти в танкере у берегов Франции
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. У Кремля нет информации о происхождении нефти в танкере, который задержан у берегов Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не знаю, что это за нефть, какого происхождения нефть, которую перевозит это судно. Поэтому у нас нет такой информации", - сказал Песков журналистам. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции сообщило, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В настоящее время судно стоит на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер.
