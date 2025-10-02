Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У Кремля нет информации о происхождении нефти в танкере у берегов Франции - 02.10.2025
У Кремля нет информации о происхождении нефти в танкере у берегов Франции
У Кремля нет информации о происхождении нефти в танкере, который задержан у берегов Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 02.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. У Кремля нет информации о происхождении нефти в танкере, который задержан у берегов Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Я не знаю, что это за нефть, какого происхождения нефть, которую перевозит это судно. Поэтому у нас нет такой информации", - сказал Песков журналистам. Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции сообщило, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В настоящее время судно стоит на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер.
У Кремля нет информации о происхождении нефти в танкере у берегов Франции

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. У Кремля нет информации о происхождении нефти в танкере, который задержан у берегов Франции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не знаю, что это за нефть, какого происхождения нефть, которую перевозит это судно. Поэтому у нас нет такой информации", - сказал Песков журналистам.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции сообщило, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В настоящее время судно стоит на якоре у западного побережья Франции недалеко от порта Сен-Назер.
