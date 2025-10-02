Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков ответил на возможные попытки Европы блокировать нефтяные танкеры - 02.10.2025
Песков ответил на возможные попытки Европы блокировать нефтяные танкеры
Россия будет принимать меры на попытки Европы блокировать танкеры с российской нефтью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 02.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-02T18:45+0300
2025-10-02T18:45+0300
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Россия будет принимать меры на попытки Европы блокировать танкеры с российской нефтью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Понимание того, что мы, конечно, это так не оставим, есть", - сказал он "Известиям".
18:45 02.10.2025
 
Песков ответил на возможные попытки Европы блокировать нефтяные танкеры

Добыча нефти в России
Добыча нефти в России
Добыча нефти в России. Архивное фото
СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Россия будет принимать меры на попытки Европы блокировать танкеры с российской нефтью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Понимание того, что мы, конечно, это так не оставим, есть", - сказал он "Известиям".
У Кремля нет информации о происхождении нефти в танкере у берегов Франции
18:30
 
Заголовок открываемого материала