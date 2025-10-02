https://1prime.ru/20251002/peskov-863090102.html

Песков ответил на возможные попытки Европы блокировать нефтяные танкеры

нефть

россия

европа

рф

дмитрий песков

в мире

СОЧИ, 2 окт - ПРАЙМ. Россия будет принимать меры на попытки Европы блокировать танкеры с российской нефтью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Понимание того, что мы, конечно, это так не оставим, есть", - сказал он "Известиям".

